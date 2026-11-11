《鍾之日記》港股受壓，車股走低

《鍾之日記》11月11日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國加息預期升溫，隔晚美股三大指數全線向下，港股今日受壓。恒指低開低走，跌幅一度擴大至289點，科網、車股走低，光通訊板塊逆勢漲，恒生指數全日收報24315，跌241點或1%，主板成交超過1807億元。



*A股升0.46%三連漲，兩市成交額放量11%*



滬綜指今日走勢反覆，最終全日收升0.46%實現三連漲，收報3680.64點，深成指也升1.32%，創業板指漲3.11%。滬深兩市成交額1.68萬億元人民幣，較上一個交易日放量11%。



算力硬件再次爆發，光通訊板塊彈4.4%，CPO、PCB概念領漲，源杰科技(滬:688498)升20%封板，新易盛(深:300502)漲近17%，中際旭創(深:300308)升逾15%。路透引述知情人士透露，微軟(US.MSFT)一直在向特朗普政府施壓，要求取消針對中國光收發器的擬議禁令。



下跌方面，白酒股震盪調整，整體跌幅2.7%，酒店餐飲及食品飲料跌幅靠前。個股中，青島食品(深:001219)跌停，皇台酒業(深:000995)挫5.2%。10月全國居民消費價格指數(CPI)按年漲0.7%，低於市場預期並創下3個月新低，反映國內需求仍然偏弱。



*理想汽車跌超3%，否認涉i6團購回佣活動，稱已報警*



內媒《新快報》報道，近日網絡上出現一個名為「理想i6團購4群」的返佣社群，規模高達2.6萬人，並在不到一天內又激增千人。該社群主打「變相折扣促銷」：群友只需支付5000元人民幣的大定鎖單，即使最終不提車，也能直接獲得1000元人民幣的返利。



《新快報》記者實測發現，進入團購群後，按組織者指引支付定金並鎖單，不足24小時便收到6000元人民幣回款，其中5000元人民幣為本金、1000元人民幣為佣金。報道另引述廣州理想交付中心工作人員表示，理想i6全國大定已突破5萬台，整體交付比例達99.8%，並否認存在刷單。



理想汽車(02015)法務部10日發文回應稱，以「理想i6團購返佣」為名招募人員下單的活動與理想汽車無關，公司未組織或授權任何組織、個人開展該活動。公司已就相關情況向警方報案，並將積極配合調查。



受消息影響，理想汽車今日一度跌逾4%，最終收跌3.4%，報48.64元；其他汽車股同步走低，比亞迪(01211)挫近4%，小鵬集團(09868)、蔚來(09866)挫超3%，零跑汽車(09863)跌近3%，廣汽集團(02238)跌近2%，吉利汽車(00175)跌約1%。



乘聯分會發布數據顯示，10月全國乘用車市場零售164.3萬輛，同比下降27.1%，環比增長1.5%；首10個月乘用車累計零售1497.8萬輛，同比下降22.3%。其中，新能源乘用車10月零售量為110.9萬輛，同比下降13.7%，環比增長2.3%；首10個月累計零售886.9萬輛，同比下降12.9%。



*微軟促華府擱置光收發器進口禁令，中際旭創聞聲漲*



微軟(Microsoft)據報遊說美國政府擱置禁止從中國進口光收發器的計劃，光通訊概念股飆升，中際旭創(03308)漲13.7%，報675.5元；長飛光纖光纜(06869)收高13.5%，報101.8元；劍橋科技(06166)揚23%，海光芯正(01191)飆14.8%，納真科技(09856)升14.7%。



路透社8月份報道稱，特朗普政府擬禁止從中國進口新型號的光收發器。這類設備可讓數據以光速通過光纖電纜在數據中心內部傳輸。美國政府擔心，中國可能利用這些設備竊取數據、植入惡意軟件或干擾美國數據中心的服務。



路透最新報道指，據追蹤數據中心發展的市場情報公司Cleanview稱，微軟在美國有35個在建的數據中心，另有134個正在規劃當中。消息人士稱，微軟和其他一些公司及行業組織正在向特朗普政府遊說，認為此類禁令可能進一步放緩數據中心建設，從而不可挽回地削弱美國在AI競賽中對中國的優勢。



信息技術產業委員會(ITI)總法律顧問米勒表示，「這確實可能導致（數據中心建設）幾乎停擺」，許多雲計算公司已經購買了數據中心建設所需的AI芯片。他補充道：「如果沒有光收發器，這些芯片實際上可能只能閒置在那裏，直到有了光收發器才能投入使用。」



據Counterpoint Research稱，中國佔全球光收發器市場約三分之二的份額。新易盛(深:300502)和中際旭創等中國企業主導全球供應；其中中際旭創已被列入五角大樓的中國軍方企業名單。



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