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AH股新聞

11/11/2026 11:59

【ＡＩ】大摩：中國AI邁向商業化，企業軟件及AI代理料成下一階段受益者

　　摩根士丹利發表研報指，根據該行AlphaWise中國首席技術官(CIO)2026年下半年調查，中國人工智能市場正進入商業化階段，企業採用意向強勁，預期人工智能投資價值將沿能源、芯片、雲及模型層逐步上移，最終至應用層。該行認為，企業軟件、AI代理及行業應用或成下一階段最大受益者。

　　調查顯示，受訪CIO將2026年IT開支增長預期上調至6.1%，高於上半年的4.8%；2027年初步預算增長預期加速至9%。全公司技術升級以41%的佔比，首次成為AI時代以來影響IT開支的首要因素，超越業務增長的30%及宏觀環境的25%。2026年預算上調主要由硬件帶動，軟件及服務預算則受擠壓；不過，2027年軟件及服務預期增長逾9%，硬件則為5.5%。

　　報告指出，56%的受訪企業以全新預算資助AI項目，高於上半年的45%，反映更多AI開支屬新增而非替代。企業AI採用進展良好，37%已推出首個AI或大語言模型項目，高於上半年的27%。私有部署及領域專用模型最受青睞，DeepSeek在企業端勢頭強勁。

　　大摩認為，企業採用AI的主要制約，在於數據就緒度、安全、模型可靠性及成本優化，而非需求或模型能力，相關挑戰亦為軟件供應商帶來重大機會。


《經濟通通訊社11日專訊》

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