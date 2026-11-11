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11/11/2026 15:47

【ＡＩ泡沫】黃仁勳事件下美官員促收緊對華先進AI芯片限制，北京：對相關問題立場一貫

　　據路透社報道，英偉達(US.NVDA)首席執行官黃仁勳婚外情對象或為中國情報人員的指控出現後，美國國會議員周二（10日）再次呼籲收緊對中國獲取先進人工智能芯片的限制。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應相關提問時表示，「中方在美國輸華芯片問題上的立場是一貫的」。

　　報道稱，參議院民主黨領袖Chuck Schumer周二呼籲國會通過多項法案，包括《AI監管法案》(AI Overwatch Act)，旨在賦予國會對先進芯片出口的管控權；《芯片安全法案》(Chip Security Act)，要求企業追蹤自家芯片流向，以打擊走私；以及《匹配法案》(Match Act)，旨在推動美國盟友限制向中國出口更多的芯片製造設備。

　　眾議院中國問題特設委員會主席、共和黨籍議員穆勒納爾(John Moolenaar)也發表聲明，主張將限制先進晶片出口的措施納入年度國防法案，該法案涵蓋軍事採購、軍人薪資及因應地緣政治威脅等重要事項，而參議院版本目前已納入相關芯片管制條款。

　　據一名前國會工作人員透露，英偉達是《芯片安全法案》和《AI監督法案》的最大反對者。此前英偉達一直主張不存在芯片走私，稱公司遵守出口法律。


《經濟通通訊社11日專訊》

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