  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

11/11/2026 17:14

《Ａ場新股》長江存儲據報仍推進IPO，力爭最快明年首季登陸科創板

　　據彭博社引述知情人士報道，中國最大閃存芯片製造商長江存儲仍在推進上市計劃，爭取最早於2027年第一季度在上海證券交易所科創板上市。

　　路透社11月4日曾引述公司內部備忘錄及知情人士報道，長江存儲的上市計劃可能推遲幾個月，預計明年上半年掛牌，具體時間將取決於市場狀況。

　　長江存儲的母公司長存控股於8月向上海科創板提交IPO申請，擬募資330億元人民幣。上交所9月初向長江存儲發出首輪審核問詢，正式啟動上市審核程序。該公司原計劃於10月底至11月初啟動IPO戰略配售工作。

*監管機構據報放緩新股發行，業內人士指非全面「關閘」*

　　長江存儲推進上市之際，中國監管機構據報正放緩新股發行步伐。英國《金融時報》早前報道指，中國證券監管機構近期向投資銀行發出非正式指示，要求暫緩部分企業上市，並暫停現有股東大規模減持，直至股市恢復穩定。

　　不過，財聯社隨後引述資深投行人士稱，IPO暫停並非「一刀切」，更多是放慢及收緊；適度放緩新股供給及發行節奏也符合當前市場運行的客觀需要，不必解讀為全面「關閘」。


《經濟通通訊社11日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從「好好先生」的一地雞毛，看美國民主黨捲土重來

11/11/2026 15:06

大國博弈

說說心理話

港元定存VS活期！工銀亞洲3個月低門檻定存6厘，建行亞洲活期...

08/11/2026 13:29

貨幣攻略

中東戰火 | 中期選舉前夕美伊局勢現轉機，油價創三個月最大跌...

03/11/2026 09:58

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金