《Ａ場新股》長江存儲據報仍推進IPO，力爭最快明年首季登陸科創板

據彭博社引述知情人士報道，中國最大閃存芯片製造商長江存儲仍在推進上市計劃，爭取最早於2027年第一季度在上海證券交易所科創板上市。



路透社11月4日曾引述公司內部備忘錄及知情人士報道，長江存儲的上市計劃可能推遲幾個月，預計明年上半年掛牌，具體時間將取決於市場狀況。



長江存儲的母公司長存控股於8月向上海科創板提交IPO申請，擬募資330億元人民幣。上交所9月初向長江存儲發出首輪審核問詢，正式啟動上市審核程序。該公司原計劃於10月底至11月初啟動IPO戰略配售工作。



*監管機構據報放緩新股發行，業內人士指非全面「關閘」*



長江存儲推進上市之際，中國監管機構據報正放緩新股發行步伐。英國《金融時報》早前報道指，中國證券監管機構近期向投資銀行發出非正式指示，要求暫緩部分企業上市，並暫停現有股東大規模減持，直至股市恢復穩定。



不過，財聯社隨後引述資深投行人士稱，IPO暫停並非「一刀切」，更多是放慢及收緊；適度放緩新股供給及發行節奏也符合當前市場運行的客觀需要，不必解讀為全面「關閘」。



《經濟通通訊社11日專訊》