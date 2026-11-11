《中國要聞》中國據報就徵收政府債利息收入所得稅，對部分銀行展開調研

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據彭博引述知情人士透露，中國就對政府債券利息收入徵收所得稅開展調研。若實施，舉措有可能提振目前徘徊低位的中國債券殖利率。



知情人士稱，人行上個月對部分銀行展開調研，其中涉及若對國債和地方政府債券利息收入徵收25%的所得稅，將對銀行持債意願產生的影響。人行要銀行告知持債意願會減少不到10%、20%、30%，還是超過30%。



目前，中國對企業和個人持有國債和地方債利息收入免徵所得稅。知情人士說，調研並不顯示現行政策是否或何時會調整。



*市場預測對債券殖利率影響不會太大*



報道稱，取消現行免稅政策將符合政府加強徵稅的趨勢，也會推高中國債券殖利率，因為投資者將為相關稅負尋求補償，從而提高對回報率的要求。



據華泰證券測算，如果25%利息所得稅全部反映到市場定價中，那麼理論上10年期國債殖利率要上升52個基點，來維持原稅後收益。不過，華泰預計，新發10年期政府債實際可能僅上行10-20個基點。



國海證券認為，對地方政府債利息徵稅會產生差不多的殖利率推升作用，也就意味著10年期地方債殖利率要從1.68%升至2.25%，但實際影響可能不會這麼大。



*商業銀行是中央和地方債最大持有者*



債券利息所得稅對銀行將產生較大影響，因為商業銀行是中國約100萬億元人民幣中央和地方債的最大持有者。財政部數據顯示，銀行在這兩個市場中的持倉佔比均超過60%。華泰證券估計，如果對存量一併徵稅，機構投資者將面臨一年4590億元人民幣的額外稅負，如果新老劃斷，那麼首年額外稅負僅約十分之一。



目前，政府債利息豁免徵收企業所得稅。終止豁免的話，稅率將看齊一般企業所得稅，為25%。目前，政府正在撤銷各種稅收優惠政策，以彌補收入滑坡。但如果投資者拋售債券，殖利率上升也會抬高政府融資成本。



《經濟通通訊社11日專訊》