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AH股新聞

11/11/2026 10:11

《華為動向》華為新型存儲系統明日啟動試用，聚焦AI溫冷數據存儲

　　據財聯社報道，華為將於11月12日在貴州貴安雲上屯啟動新型存儲系統試用，推動相關技術由實驗室驗證進入客戶真實場景的聯合驗證階段。該系統主要面向大模型數據集、媒體資料歸檔、備份容災和科研數據等大規模溫冷數據場景。

　　所謂溫冷數據，是指訪問頻率相對較低、但需要長期保存並可能被重新調用的數據。隨著大模型訓練、推理及企業AI應用持續產生新數據，數據中心的存儲需求正由高速讀寫向長期保存、低成本管理和快速取回延伸。

　　據報道，華為此次試用的新型存儲系統搭載自研磁電盤MED，通過「電場控磁」技術替代傳統硬盤的「電流生磁」方式。其目標是在存儲成本接近磁帶的同時，提供接近機械硬盤的數據取回能力，在成本、能耗和訪問效率之間尋找新的平衡。

　　現有溫冷數據主要由磁帶和機械硬盤承載。磁帶能夠以較低成本長期保存大量數據，離線時無需持續耗電，也可通過物理隔離降低備份數據遭網絡攻擊的風險，但批量讀取通常需要較長時間；機械硬盤取回數據更快，卻需要長期保持運行，並帶來持續的功耗和散熱支出。


《經濟通通訊社11日專訊》

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