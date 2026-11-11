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AH股新聞

11/11/2026 10:38

《華為動向》華為宣布全新子品牌「OSTA星芒」11月20日首秀，享界V8同場上市

　　華為常務董事、產品投資評審委員會主任、終端BG董事長余承東今日在微博宣布，華為全新子品牌「OSTA星芒」將於11月20日首次公開亮相。同場活動中，享界V8將正式上市，尚界Z7T星野套裝也將亮相，發布會定於當天14時30分舉行。

　　這是華為首次正式確認OSTA星芒的品牌名稱及亮相時間。此前，國家知識產權局商標局公開信息顯示，華為技術有限公司已申請註冊「OSTA」商標，國際分類為第9類，覆蓋智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能手錶、智能眼鏡、耳機及芯片等商品。

　　目前，華為尚未公布該品牌的具體定位及首批產品信息。據內媒此前報道，結合目前曝光的信息來看，該品牌預計將主攻線上市場，目前僅涉及手機產品，暫時沒有IoT業務，整體定位將偏向年輕用戶和中高端市場。

　　同期上市的享界V8是鴻蒙智行享界品牌首款MPV，已於9月28日開啟預售，預售價區間為32.98萬元至44.98萬元人民幣，並已於11月7日開啟全國試駕。余承東此次同步確認正式上市日期，意味著車輛價格、版本配置及交付安排將在11月20日進一步公布。


《經濟通通訊社11日專訊》

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