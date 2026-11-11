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11/11/2026 11:07

《一帶一路》發改委：深入實施共建「一帶一路」科技創新行動計劃

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 發改委與150多國及30多國際組織簽署合作文件
▷ 中歐班列累計開行超14萬列，貨值超5600億元
▷ 中國與共建國家貨物貿易額佔外貿總值50%以上

　　國家發展改革委今日召開奮進「十五五」系列新聞發布會，介紹共建「一帶一路」有關情況，其中提到，將深入實施共建「一帶一路」科技創新行動計劃，推動科技創新和產業創新深度融合。

　　國家發改委區域開放司司長梁林沖表示，發改委持續加強發展戰略對接，已與150多個國家和30多個國際組織簽署了共建「一帶一路」合作文件，合作夥伴覆蓋全球四分之三的國家及主要的國際組織。成功舉辦3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，形成近千項務實合作成果。

　　中歐班列開闢了亞歐陸路運輸新通道，已累計開行超14萬列，發送貨物貨值超5600億元人民幣，通達歐洲26個國家237個城市。「絲路海運」網絡持續拓展，中國國際集裝箱班輪航線通達全球100多個國家和地區。共建國家間航空航線網絡加快拓展，空中絲綢之路通達66個共建國家159個城市。

　　2024年以來，中國與共建國家貨物貿易額佔外貿總值比重穩定在50%以上，成為暢通國內國際雙循環的有力支撐。今年前三季度，中國自共建國家進口增速達17.9%，高於出口增速1.3個百分點，雙向互動、互利共贏趨勢更加明顯。

*支持跨境電商等新業態新模式發展*

　　梁林沖指出，下一步，發改委將會同相關部門，緊扣「十五五」規劃綱要部署，持續完善新興領域國際交流合作機制，形成更多共建「一帶一路」務實合作的成效。

　　一是高質量建設數字絲綢之路。積極開展智慧城市、智慧產業、智慧農業、智慧醫療、智慧教育等領域合作。支持跨境電商等新業態新模式發展。

　　二是高質量建設創新絲綢之路。深入實施共建「一帶一路」科技創新行動計劃，推動科技創新和產業創新深度融合。

　　三是高質量建設綠色絲綢之路。推進綠色基建、綠色能源、綠色交通、綠色金融等領域合作，深化氣候變化合作，建設更加緊密的綠色發展夥伴關係。

　　四是高質量建設健康絲綢之路。加強突發公共衛生事件預防與應對、傳染病防治等跨境協作。深化對口醫院合作。高質量建設中醫藥海外中心。


《經濟通通訊社11日專訊》

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