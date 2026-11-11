淘寶閃購深圳試水外賣店品牌「吉哇食堂」，主打平價簡餐

阿里(09988)旗下淘寶閃購在深圳部分地區試水「吉哇食堂」外賣店。據界面新聞報道，國家知識產權局商標公開信息顯示，淘寶閃購所屬運營主體拉扎斯網絡科技(上海)有限公司，已於2026年10月14日提交4項「吉哇食堂」商標註冊申請。「吉哇食堂」目前已經在深圳清湖、大浪、阪田、民治區域開出4家門店。這些門店並非淘寶閃購直營，而是採用品牌授權模式，交由本地餐飲商家實際運營。



淘寶閃購頁面顯示，「吉哇食堂」主打平價簡餐，餐品以鹵味飯、燒鴨飯、家常菜、自選套餐等為主，瞄準上班族日常剛需。定價走親民路線，大量餐食集中在十幾元（人民幣．下同），套餐原價則普遍在三四十元，券後優惠價多為20元到35元左右。店內同時設置0.01元湊單菜品、到店紅包等優惠拉動轉化。



門店統一採用橙色視覺門頭，打出「看得見的乾淨、超級性價比」的宣傳口號，部分門店標註「明廚亮灶」。從線上經營數據來看，大浪店和阪田店月售標註9999+、民治店月售4000+，清湖店相對較少為1000+，其中阪田店還登上深圳小碗菜熱銷榜第一名。



網經社電子商務研究中心數字生活分析師陳禮騰分析，從目前行業動向來看，「吉哇食堂」是淘寶閃購正在個別城市做的一種灰度試點嘗試：對於有類似經營意願的商家，平台輸出品牌、流量與標準，合作商家負責具體落地運營。這對消費者來說，或許是一個可以繼續提升周邊社區食堂品質的利好；從平台視角來看，這也可以更好補齊平價簡餐供給需求，抓取價格敏感、高頻復購的剛需用戶。對類似本地商家而言，也是一種新的行業機會。



*美團、京東已有類似布局*



報道並提到，在淘寶閃購試水外賣品牌之前，美團(03690)、京東(09618)已在自有外賣食堂賽道完成布局。去年7月，美團正式推出「浣熊食堂」，定位為「放心外賣基礎設施」，以「全程可視可追溯」為運營原則，計劃未來三年在全國各地投資建設1200家「浣熊食堂」，所有類型的餐飲商家均可加盟。京東旗下的七鮮小廚同在去年7月上線，為自營無堂食外賣店，依靠自動化炒菜設備，配合菜品合夥人機制運行，計劃3年內在全國建設1萬家七鮮小廚。



《經濟通通訊社11日專訊》