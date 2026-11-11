《Ａ股行情》滬綜指低開0.22%，阿里分拆平頭哥上市

滬深三大指數集體低開，上證指數低開0.22%，報3655.66點；深成指低開0.32%，創業板指低開0.17%。阿里巴巴(09988)擬分拆芯片設計子公司平頭哥於香港交易所主板獨立上市，港交所已批准推進有關計劃。



阿里公布，建議分拆平頭哥於聯交所主板獨立上市，聯交所已確認該集團可進行建議分拆；平頭哥已於9月11日提交上市申請。建議分拆完成後，預期平頭哥將繼續為該集團子公司。此次發行的規模和結構尚未最終確定。A股半導體產業鏈早盤企穩回升。



官媒再度發布穩市訊號，《中國證券報》報道，近期炬光科技(滬:688167)、生益電子(滬:688183)、艾羅能源(滬:688717)艾羅能源等一大批A股龍頭科技股公司接連拋出股份回購、增持、分紅方案，傳遞出對公司未來經營的信心和資本市場企穩的信號。據Wind數據，截至11月10日，今年已有3742家A股上市公司實施分紅，現金分紅總額已近2.3萬億元（人民幣．下同）。市場認為，未來上市公司將更加重視分紅、回購、增持等提升股東回報的行為，吸引中長期資金持續入市，為A股長期向上奠定基礎。



另外，人民銀行今日進行1870億元隔夜逆回購，公開市場今日有1900億元逆回購到期，即淨回籠30億元。



《經濟通通訊社11日專訊》