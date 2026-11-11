《Ａ股行情》滬綜指半日收低0.24%，消費股走勢疲弱

A股三大指數漲跌不一，滬綜指半日收低0.24%報3654.95點，深成指則升0.11%，創業板指收高0.99%。滬深兩市上午成交9283億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少320億元或3.3%。兩市超2700個股上漲。



盤面上，消費股走勢疲弱，白酒板塊上午跌2.3%，皇台酒業(深:000995)挫5%，今世緣(滬:603369)跌4.7%。食品飲料、日用化工等跟挫。內需不足，內地10月CPI同比漲幅回落至三個月低點，食品價格回落成主要拖累。當月PPI同比漲幅則創近四年半最大漲幅。分析指，PPI與CPI同比漲幅的剪刀差進一步擴大，在內需偏弱背景下，工業品價格上漲仍集中於少數行業，向下游及更廣泛領域的傳導較為有限，並可能擠壓部分行業利潤。



至於光通訊概念股走強，路透消息，微軟一直在向特朗普政府施壓，要求取消針對中國人工智能數據中心關鍵部件的擬議禁令。個股中，劍橋科技(滬:603083)升10%封板，新易盛(深:300502)漲9%。



此外，短劇板塊繼續強勢，文投控股(滬:600715)三連漲停，上海電影(滬:601595)股價創歷史新高；京東(09618)內測獨立短劇產品「京東追劇福利社」，採用免費模式，擬通過「劇中同款」和看劇領優惠券的形式帶動平台消費。



《經濟通通訊社11日專訊》