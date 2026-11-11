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AH股新聞

11/11/2026 15:17

《Ａ股行情》滬綜指收升0.46%三連漲，光通訊板塊強勢

　　滬綜指今日走勢反覆，最終全日收升0.46%實現三連漲，收報3680.64點，深成指也升1.32%，創業板指漲3.11%。滬深兩市成交額1.68萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日放量1714億元或11%。

　　算力硬件再次爆發，光通訊板塊彈4.4%，CPO、PCB概念領漲，源杰科技(滬:688498)升20%封板，新易盛(深:300502)漲近17%，中際旭創(深:300308)升逾15%。路透社引述知情人士透露，微軟(US.MSFT)正向特朗普政府施壓，要求取消針對中國人工智能數據中心關鍵部件的擬議禁令。事源美國政府擔心，中方或利用這些光收發器竊取數據、植入惡意軟件或干擾美國數據中心的服務。

　　消息人士稱，微軟和其他一些公司及行業組織正在向政府進行遊說，認為此類禁令可能進一步放緩數據中心建設，從而不可挽回地削弱美國在AI競賽中對中國的優勢。

　　下跌方面，白酒股震盪調整，整體跌幅2.7%，酒店餐飲及食品飲料跌幅靠前。個股中，青島食品(深:001219)跌停，皇台酒業(深:000995)挫5.2%。10月全國居民消費價格指數(CPI)按年漲0.7%，低於市場預期並創下3個月新低，反映國內需求仍然偏弱。
 

滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004075.71+0.41　
上證指數3680.64+0.467361.55
深證成指11389.74+1.329401.24
創業板指2572.07+3.11　
科創501300.38+2.80　
B股指數285.29+2.501.61
深證B指1131.09-0.130.44


《經濟通通訊社11日專訊》

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