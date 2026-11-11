  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

11/11/2026 16:33

《Ａ股動向》均勝電子：向宇樹科技交付首台機器人高算力大腦背包

　　據財聯社報道，從均勝電子(00699)(滬:600699)獲悉，公司於11月10日向宇樹科技交付首台機器人高算力大腦背包，雙方戰略合作邁入產品交付階段，同時正推進機器人關鍵部件及工業場景應用共研。

　　2026年，均勝電子與宇樹科技達成戰略合作，重點圍繞機器人核心部件、工業場景和機器人應用共研與落地，以及產學研合作等方面。


《經濟通通訊社11日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從「好好先生」的一地雞毛，看美國民主黨捲土重來

11/11/2026 15:06

大國博弈

說說心理話

港元定存VS活期！工銀亞洲3個月低門檻定存6厘，建行亞洲活期...

08/11/2026 13:29

貨幣攻略

中東戰火 | 中期選舉前夕美伊局勢現轉機，油價創三個月最大跌...

03/11/2026 09:58

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金