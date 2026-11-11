《Ａ股動向》均勝電子：向宇樹科技交付首台機器人高算力大腦背包

據財聯社報道，從均勝電子(00699)(滬:600699)獲悉，公司於11月10日向宇樹科技交付首台機器人高算力大腦背包，雙方戰略合作邁入產品交付階段，同時正推進機器人關鍵部件及工業場景應用共研。



2026年，均勝電子與宇樹科技達成戰略合作，重點圍繞機器人核心部件、工業場景和機器人應用共研與落地，以及產學研合作等方面。



《經濟通通訊社11日專訊》