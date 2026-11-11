《中國監管》新華社：離岸信託收益徵稅平穩有序推進，已申報超1600億元

據新華社報道，記者今日從國家稅務總局獲悉，目前，離岸信託收益徵稅政策過渡期已平穩結束，絕大多數納稅人積極配合，累計申報離岸信託個人所得稅超1600億元(人民幣．下同)，其中10月當月入庫超1200億元，帶動了全國10月份個人所得稅收入增長近90%。



2026年7月24日，財政部、稅務總局發布《關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告》，規定取得離岸信託收益的納稅人在90天過渡期內完成申報繳稅，不加收滯納金。



稅務總局所得稅司相關負責人表示，稅務部門在90天過渡期內對納稅人開展了針對性提示輔導，特別是在過渡期即將結束前又通過官網發布了關於離岸信託納稅申報事宜的提示提醒，並為辦理申報的納稅人提供辦稅便利。「在各方協同支持和大多數納稅人的積極配合下，前期政策實施成效明顯。」



該負責人表示，下一步，對申報不實或過渡期結束後仍未主動申報的納稅人，稅務部門將督促其依法申報繳稅，按規定加收滯納金；對經督促仍不申報或不如實申報的納稅人，將依法採取立案稽查等措施，情節惡劣的公開曝光。同時，對誘導、協助納稅人逃避稅的不法中介機構和個人，稅務部門也將依法依規嚴肅查處並視情曝光，促進離岸信託收益徵稅政策落實更加到位、作用更好發揮。



《經濟通通訊社11日專訊》