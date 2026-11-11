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11/11/2026 17:52

【ＡＩ泡沫】黃樂據報曾持香港特區護照赴台，台方稱已廢止相關許可禁再入境

　　被指是英偉達(US.NVDA)CEO黃仁勳婚外情對象的女商人黃樂(Alice Huang)，據報於2023年12月與黃仁勳相識，之後兩人曾多次在台灣會面，黃樂更曾持香港特區護照以商務名義入境台灣。台灣的內政部門首長劉世芳今日表示，黃樂的入台許可已被廢止，稱「她不可能再來台灣」；後續如有調查需要，部門將全力配合。


《經濟通通訊社11日專訊》

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