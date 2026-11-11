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11/11/2026 18:15

《央行動態》人行：推動貸款利率定價基準從LPR定價向更多元定價基準轉型

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 人行推動貸款利率定價基準由LPR轉向多元基準
▷ 保持人民幣匯率基本穩定，防範超調風險
▷ 維護金融市場平穩，防範系統性風險

　　中國人民銀行發布2026年第三季度中國貨幣政策執行報告，強調堅持實施好適度寬鬆的貨幣政策，為經濟穩定增長、高質量發展和金融市場平穩運行營造適宜的貨幣金融環境。

　　增強政策前瞻性靈活性針對性，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，綜合運用並適時調整貨幣政策工具，把握好政策實施的力度、節奏和時機，保持流動性充裕和社會融資條件相對寬鬆，引導社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。

　　穩妥有序推動貨幣政策操作框架改革完善，更好引導貨幣市場短端利率圍繞政策利率平穩運行。發揮市場利率定價自律機制作用，加強利率政策執行和監督，推動貸款利率定價基準從比較單一地參考貸款市場報價利率(LPR)定價向更加多元的定價基準轉型，持續深化明示企業貸款綜合融資成本工作，降低融資中間費用，促進社會綜合融資成本低位運行。

*保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定*

　　發揮好各類結構性貨幣政策工具作用，不斷完善工具設計和管理，扎實做好金融「五篇大文章」，加強對擴大內需、科技創新、中小微企業、「六張網」建設等重點領域的金融支持。持續做好支持民營經濟發展壯大的金融服務。

　　堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，保持匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能，綜合施策，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

　　拓展豐富中央銀行宏觀審慎和金融穩定功能，完善工具箱，維護金融市場平穩運行，持之以恆做好風險防範化解工作，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。


《經濟通通訊社11日專訊》

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