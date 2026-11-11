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11/11/2026 18:20

《央行動態》人行：加力實施支持資本市場兩項貨幣政策工具，維護股票等金融市場平穩運行

　　中國人民銀行發布2026年第三季度中國貨幣政策執行報告稱，下一階段貨幣政策主要思路：積極穩妥防範化解金融風險。構建覆蓋全面的宏觀審慎管理體系，完善系統性金融風險防範處置機制。拓展豐富中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，豐富完善工具箱，加力實施支持資本市場的兩項貨幣政策工具，用好債市非銀大額贖回互換便利，維護股票、債券、外匯等金融市場平穩運行。

　　加強金融風險監測、評估和預警，強化系統性金融風險研判。推動健全具有硬約束的金融風險早期糾正機制，促進早期糾正與風險處置有序銜接。強化系統重要性金融機構宏觀審慎管理，縱深推進附加監管體系建設，穩步拓寬附加監管覆蓋范圍至非銀領域。

　　健全全球系統重要性銀行跨境危機管理小組機制，加強跨境監管合作與信息共享。按照市場化、法治化原則，穩妥有序推進重點領域金融風險處置。加大對已剝離不良資產的清收處置力度，提升清收挽損質效。建立健全多元化的地方中小金融機構資本補充機制，依法按程序提供中央資金支持，嚴防道德風險。持續充實風險處置資源，建立健全後備融資機制。


《經濟通通訊社11日專訊》

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