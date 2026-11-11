【ＦＯＣＵＳ】平頭哥「賣鏟」必升？可靈闢估值新局

【FOCUS】「賣鏟者」必升？看看「港股GPU第一股」壁仞科技(06082)距破發僅一步之遙，至尊如英偉達(US.NVDA)短短5日大瀉18%，足見即將分拆赴港上市的平頭哥(T-Head)，前景並非一片坦途。作為阿里巴巴的算力基座，未來最大挑戰有三：外部客戶、盈利能力、生態壁壘。相比之下，同樣擬明年赴港上市的可靈AI或更有估值想像空間。



*國產晶片替代熱潮退燒*



壁仞科技、中芯科技(00981)、天數智芯(09903)、寒武紀(滬:688256)……一眾國產替代賽道上最受捧的晶片股股價自高位暴瀉之際，阿里周二（10日）確認，擬分拆旗下全棧數據中心晶片供應商平頭哥上市，預期「提升價值」，繼而使阿里巴巴及股東「整體受益」。



據IDC報告，擁有AI晶片「真武/含光」系列（另有服務器CPU「倚天」系列、SSD主控晶片「鎮岳」等）的平頭哥，在中國數據中心AI晶片的市場份額為7%（截至上半年），僅次於英偉達的34%，出貨量亦僅次於華為。早在2月，其年化營收已達百億人民幣級，跟阿里雲共同組成的「AI雲與算力服務」收入二季度按年大升45%。



*三大考驗VS生產力變現*



平頭哥自研晶片無疑助阿里雲提升效率及利潤率，「真武M890」亦涵蓋超65​​0家外部客戶（截至二季度），但未來分拆後，身份由「阿里系算力供應商」轉化為「獨立晶片供應商」，持續獲客（外部客戶複購率）、盈利能力（毛利率、現金流）、生態吸引力幾何，將置於資本市場的嚴格審視之下。



相比平頭哥這個硬體「賣鏟者」，快手(01024)旗下影片生成大模型可靈AI，則代表了另一種估值模式--賣生產力、全球化變現。最新數據顯示，其二季度營收按年飆逾兩倍至8.5億人幣，全球用戶及企業客戶分別達1億及5萬家（截至6月），盡管仍處於虧損狀態，但變現能力、邊際成本理論上更勝一籌。



簡而言之，對投資者而言，眼下AI板塊的估值邏輯已範式轉移，阿里自2023年放棄大規模拆分計劃後，終於再祭出「釋放股東價值」動作，但平頭哥能否真正實現持續現金流與商業閉環？將是分拆溢價的真正考驗。