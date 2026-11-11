《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|生益科技
|(600183)
|2239.59
|藥明康德
|(603259)
|1621.17
|寒武紀
|(688256)
|1346.88
|貴州茅台
|(600519)
|883.20
|兆易創新
|(603986)
|739.72
|盛科通信
|(688702)
|650.59
|瑞芯微
|(603893)
|569.60
|源杰科技
|(688498)
|563.92
|亨通光電
|(600487)
|562.73
|中微公司
|(688012)
|556.93
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3330.79
|寧德時代
|(300750)
|3181.14
|新易盛
|(300502)
|2568.40
|東山精密
|(002384)
|1323.19
|滬電股份
|(002463)
|908.91
|歌爾股份
|(002241)
|846.07
|天孚通信
|(300394)
|761.64
|北方華創
|(002371)
|757.79
|信維通信
|(300136)
|715.80
|三環集團
|(300408)
|712.33
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社11日專訊》
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