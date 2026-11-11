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AH股新聞

11/11/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
生益科技(600183)2239.59
藥明康德(603259)1621.17
寒武紀(688256)1346.88
貴州茅台(600519)883.20
兆易創新(603986)739.72
盛科通信(688702)650.59
瑞芯微(603893)569.60
源杰科技(688498)563.92
亨通光電(600487)562.73
中微公司(688012)556.93
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)3330.79
寧德時代(300750)3181.14
新易盛(300502)2568.40
東山精密(002384)1323.19
滬電股份(002463)908.91
歌爾股份(002241)846.07
天孚通信(300394)761.64
北方華創(002371)757.79
信維通信(300136)715.80
三環集團(300408)712.33

（以上數字取小數點後兩個位）


《經濟通通訊社11日專訊》

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