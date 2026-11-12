【進博會專訪】退休香港會計師投入新農業，築農吳嘉源－－在鋼架溫室實踐自然農法

在上海進博會展館內，築農農業科技集團首席執行官吳嘉源接受記者專訪。面對全球耕地緊張、水資源短缺的現實挑戰，這家總部設於北京的設施農業技術企業，以自然農法為核心，在人工搭建的立體種植空間中，探索無化肥、無農藥的現代農業新路徑。



吳嘉源是香港人，在德勤華永工作三十餘年後退休，帶著金融、企業治理及投融資方面的豐厚積累，在2025年正式加入築農。他向記者介紹，築農定位為設施農業技術方案提供商，從溫室大棚設計建設，到棚內全套種植體系，均可提供一整套解決方案。企業在北京順義設有實驗基地與示範溫室，不少技術成果都在此完成測試驗證。



*改良溫室與立體裝置，釋放土地產能潛力*



吳嘉源指出，傳統溫室大棚存在明顯短板，夏季室外攝氏三四十度時，棚內溫度往往再升高十至二十度，高溫高濕嚴重制約種植。築農八米高的溫室結構，透過屋頂天窗排出上升熱空氣，配合側邊隔層形成自然對流，讓夏季棚內溫度基本與室外持平；冬季再做封蓋保溫，從源頭改善大棚種植環境。這套溫室工藝已經在北京順義實驗溫室落地運行。



他逐一介紹溫室內的設備與技術。土地資源有限之下，立體流動種植裝置能把同等土地的產能提升至普通耕地的五倍。這套可循環移動的種植裝置，設計背後有多重現實考量：植株隨設備不停轉動，昆蟲難以穩定停留，實現物理驅蟲；作物反覆往復於棚內高低溫區域，即便是盛夏正午，植物因高溫關閉氣孔暫停光合作用，溫度的變化可以重新喚醒植株活性，每日多出兩到三小時有效光合時間；同時讓每株作物輪流接收光照，解決立體種植普遍的遮陰問題。



*採取底部海綿吸水節省八成用水，人工再造沃土實現可持續循環*



灌溉方式亦跳脫傳統漫灌思路，採取底部海綿吸水模式。種植托盤運行到最低位置接觸水源，依靠海綿介質完成供水，相比傳統澆灌節省八成用水。對於中東、非洲等缺水地區，這項技術價值尤為突出，目前已經面向一帶一路沿線市場推進，收穫不少海外合作意向；也能避免漫灌帶來化肥滲漏，污染地下水與河川的二次污染問題。



土壤是整套技術的核心底座。吳嘉源以東北黑土為例，自然環境下每百年僅能累積一厘米黑土層。築農在基地內人為模擬黑土形成過程，將樹木枝葉等有機物料打碎，搭配特製益生菌，發酵升溫至六十餘度，以類似巴氏殺菌原理消滅土傳病蟲源，僅需一個月，便可生產出肥沃健康的「韋力土」。種植完畢後，舊介質還可回收重新加工，補充有機物料後土壤總量只增不減，擺脫大田土壤越種越退化、依賴化肥維持產量的困境。北京順義實驗基地便是這套土壤循環工藝重要的測試場。



*創始人曾是香港資深建築專家，不以盈利為首要目標*



築農核心團隊組合頗具特色。築農創始人仇百全，退休前是香港資深建築專家，有四十多年大型建築工程經驗，曾參與國家級地標工程；退休之後，他離開建築行業，2009年轉身投入現代農業研究。擔任集團高級顧問的施宗雄教授，深耕微生物農業領域六十載，推動益生菌技術產業化，為土壤改良與循環種植築牢底層技術根基。



兩位跨領域資深人士，加一位資深專家，均在告別原有職業生涯之後，匯聚到農業科技新賽道－－打造地標建築的專家搭建空間架構，資深專業服務人士負責商業化運營，資深科學家提供技術支撐。



吳嘉源介紹，仇百全曾嘗試水培等多條技術路線，但發現商業落地難度很高；其後聯合被譽為「益生菌教父」的施宗雄教授，閉門潛心研發十年，打磨出「黑土計劃」與整套立體循環種植技術，收穫十多項發明及實用新型專利。仇百全入局農業，最初更多源於利國利民的情懷，並非以盈利作為首要目標。他在廣東清遠取得二百多畝工業用地，改造廠房開展工業化農業實驗，將技術構想一步步變成現實，後續部分技術也轉移至北京順義基地繼續迭代優化。



*低調申專利拓海內外市場，盼壓低有機種植成本*



吳嘉源表示，集團核心理念總結為「一個核心理念、兩個絕不、三個節省、四個堅持」：以自然農法為本，100%不使用人工化肥、不使用農藥；追求節水、節地、節能；遵循順應自然、利用自然、創造自然、優化自然。對應的農業「四大發明」專利，直到去年10月才全部取得；出於知識產權保護，在此之前並未大規模對外推廣。



專利落地之後，項目先後在廣東清遠、北京順義開展試種；2025年阿曼項目落地，當地已安裝三套立體種植設備；阿聯酋前環保部部長參觀後亦發出合作邀請，計劃在其三百多畝莊園大規模引進。北京、上海多所學校，香港馬鞍山幼稚園也引入設備做農業科普，希望扭轉大眾對於農業滿是泥濘勞作的刻板印象。企業亦開發家庭、辦公室適用的小型種植裝置，把大型設備的技術精華濃縮於小巧機體之中。



市場常有質疑，有機農產品往往價格昂貴，難以走進普通家庭。這正是築農的目標：透過標準化、體系化的循環模式，壓低有機種植成本，實現超級有機農產品工業化規模量產，打破「有機等同昂貴」的固有認知。



*看重技術可移植價值，助困難地區拓農業生產*



吳嘉源坦言，新農業屬於慢生意。技術驗證、品種馴化、供應鏈搭建都急不得，立體生物循環農業尚處於市場培育階段。相較追逐短期產量爆發，團隊更看重技術的可移植性，無論是國內土地緊張的都市圈，或是阿曼這類乾旱少雨、耕地稀缺的區域，都有機會藉此拓展農業生產的邊界。



曾經打造宏偉地標的港人建築師，與深耕專業服務的管理人，相繼告別原有職業生涯，轉而埋頭研究泥土與作物。鋼架疊起的溫室之內，科技並非取代自然，而是輔助自然，在資源日趨緊張的時代，為農業探索出新的生長可能。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》