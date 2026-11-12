【ＡＩ】李彥宏：AI下一幕是智能組織，百度內部DAA一年內增6倍至3.7萬

在今日舉辦的百度世界2026開幕式上，百度(09888)創始人李彥宏表示，2016年到2026年這十年，正是人工智能技術形成獨立技術棧的十年，「芯雲模體」四層架構就是在這十年逐步形成的。如果AI技術的上游是能源，那麼AI技術的下游，「我認為是組織能力，是一個不同於現在通行的科層制的AI原生組織體系，我們把它叫做智能組織。」



李彥宏判斷，人工智能的下一幕是智能組織。「如果說人工智能是新電能，那麼，智能組織就是AI時代新的廠房，是生產力真正發生的地方。只有匹配AI各種新能力的組織方式落地了，生產力才會大幅度提升，經濟才能加速成長。」



李彥宏表示，去年百度世界大會上他提出「內化AI能力，打造原生AI組織」。一年來，百度內部每天的活躍智能體數，即DAA（日活智能體數），從日均0.5萬增長到3.7萬，漲了6倍多；智能體執行的有效任務完成數，從每周平均8.4萬個，增長到一周超過100萬個，上漲11倍。百度已建設4300個Workspace，組織Skill累計沉澱超過2萬個。



*圍繞AI能力重新設計「智能組織」，才是分水嶺*



李彥宏表示，任何一家企業都不能只把AI當成個人提效的工具，而要讓智能體、數字員工真正進入業務，進入銷售、客服、研發、運營等四個環節，圍繞AI重新設計組織。



對此不少企業一把手有這樣的疑問：「為甚麼Token花費愈來愈多，但收入利潤沒有跟著漲？」李彥宏認為，類比工業時代的發展進程，AI沒有產生預期的經濟效益，「是因為我們只是更換了電機，但是沒有重新設計工廠。沒有一家公司，會因為用了幾個AI工具，一夜之間就變得更有競爭力。」



在李彥宏看來，只有當一家企業能夠圍繞AI能力重構它的組織，才能抓住這個時代賦予它的巨大成功機會。「新生產力，只能從AI的流水線裏長出來，從智能組織裏長出來。所以，換一台新的AI電機，只是起點；重新設計新廠房，才是分水嶺。而這座新廠房，就是智能組織。」



李彥宏首次提出「組織進化三原則」：一是打破崗位邊界，釋放組織活力；二是沉澱隱性知識，構建組織智能；三是設計流程閉環，推動組織進化。



李彥宏還認為，崗位不會消失但會收斂，未來大致會分為兩類崗位：一類是Builder，負責創造新東西；另一類是Seller，負責人與人之間的溝通和連接，讓對方對你產生情感、建立信任。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》