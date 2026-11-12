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12/11/2026 11:49

【ＡＩ】百度發布兩款文心應用模型，李彥宏：堅持模體並行、協同進化

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 百度世界2026發布文心閃電、一鏡模型，開放API
▷ 崑崙芯M300明年推出，M100已上市，2028年推新架構芯片
▷ 蘿蔔快跑與神州租車合作無人自駕遊，覆蓋28城，里程3.5億公里

　　今日舉辦的百度世界2026開幕式上，百度(09888)正式發布兩款文心應用模型：文心閃電深度思考模型與文心一鏡微表情大模型，同步上線百度智能雲千帆平台，面向企業客戶及合作夥伴開放API服務。

　　百度創始人李彥宏表示，大模型產業正在沿著兩條路徑發展：一是向上突破，推高智能上限；二是向實扎根，釋放產業價值。「在大模型這兩個發展方向上，我們都在向前推進。一方面，我們會持續投入，研發下一代更前沿的基礎大模型。另一方面，我們會堅持模（大模型）體（智能體）並行、協同進化理念，讓大模型為應用而優化。」

*崑崙芯旗艦級M300將於明年推出*

　　李彥宏在談及AI芯片時表示，過去AI算力需求主要以訓練為主，而現在是訓練與推理並重的格局，尤其是智能體應用的規模化，帶動了推理計算需求的大爆發。「我們相信，推理將成為AI芯片長期持續增長的主要推動力。」

　　崑崙芯下一步產品計劃方面，李彥宏表示，目前M100已如期上市，M300將於明年推出。其中，M100主打極致性價比；而作為旗艦款M300，則在算力、存儲、互聯等多個維度，實現了全方位能力躍升。到2028年，基於全新N架構的多顆芯片也將推向市場，精準匹配差異化應用場景。

　　李彥宏說，百度一直是一家相信技術、並願意長期投入的公司。「崑崙芯就是我們十多年堅持投入的結果，它的商業價值正獲得越來越廣泛的認可。」

　　另外，據介紹，蘿蔔快跑已與神州租車團隊攜手，把傳統自駕遊和無人駕駛深度融合，開創了全球唯一的無人車「自駕遊」服務模式。數據顯示，蘿蔔快跑覆蓋全球28座城市，自動駕駛里程超過3.5億公里，其中全無人駕駛里程超過2.4億公里。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》

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