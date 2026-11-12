《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行稱加力實施支持資本市場貨幣政策工具

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《經濟通通訊12日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



人行：加力實施支持資本市場貨幣政策工具

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人民銀行11月11日發布2026年第三季度中國貨幣政策執行報告。在積極穩妥防範化解金融風險方面，報告提出，加力實施支持資本市場的兩項貨幣政策工具，用好債市非銀大額贖回互換便利，維護股票、債券、外匯等金融市場平穩運行。



中證監：切實維護投資者合法權益

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11月11日，中證監有關部門負責人就東方通證券虛假陳述責任糾紛案件適用特別代表人訴訟程序審理、廣發證券等就清越科技虛假陳述事件成立先行賠付專項基金等事項答記者問。



織密合作網絡，推動外貿高質量發展

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近日，商務部黨組召開專題會議傳達學習黨的二十屆五中全會精神。會議提出，積極做好擴消費穩外貿穩外資、多雙邊經貿合作等重點工作。海關總署黨委召開會議傳達學習黨的二十屆五中全會精神。會議提出，聚力促進外貿高質量發展，科學謀劃明年重點工作。





《上海證券報》



人行：加力實施支持資本市場兩項貨幣政策工具

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人民銀行11月11日發布的2026年第三季度中國貨幣政策執行報告提出，加力實施支持資本市場的兩項貨幣政策工具，用好債市非銀大額贖回互換便利，維護股票、債券、外匯等金融市場平穩運行。



中證監擬進一步細化先行賠付實施程序安排

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中證監有關部門負責人11月11日就東方通特別代表人訴訟、清越科技先行賠付兩起典型案件答記者問。中證監表示，將積極配合司法機關依法適用代表人訴訟程序開展工作，同時進一步細化先行賠付實施程序安排，切實維護投資者合法權益，維護良好市場生態。



財政部注資銀行保險業新進展，工行、農行、中國人保定增獲上交所審核通過

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11月11日晚間，工商銀行、農業銀行、中國人保相繼發布公告稱，A股定增申請獲上海證券交易所審核通過。本次向特定對象發行A股股票事項尚需經中證監同意註冊後方可實施。今年9月6日，工商銀行、農業銀行、中國進出口銀行，以及中國人壽集團、中國人保、中國太平、中國信保、中國再保8家中央金融企業集中發布增資計劃，合計補充核心一級資本3600億元人民幣。





《證券時報》



人行：加力實施支持資本市場兩項貨幣政策工具

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11月11日，中國人民銀行發布《2026年第三季度中國貨幣政策執行報告》，指出下階段要加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給，推動經濟持續向新向優向好發展，努力完成全年經濟社會發展目標任務。堅持實施好適度寬松的貨幣政策，增強貨幣政策前瞻性靈活性針對性。維護股票、債券、外匯等金融市場平穩運行。



中證監：支持相關機構依規先行賠付，維護投資者合法權益

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11月11日，中證監有關部門負責人就東方通證券虛假陳述特別代表人訴訟、清越科技虛假陳述先行賠付基金兩起案件答記者問。該負責人表示，將繼續配合司法機關依法適用代表人訴訟程序開展審判工作，支持相關市場機構和人員按照規定，主動實施先行賠付，切實維護投資者合法權益，維護良好市場生態，促進資本市場高質量發展。



財政部：完善打擊財務造假「1+N」工作體系

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11月11日，財政部發布《會計改革與發展「十五五」規劃》，錨定建設中國特色、國際領先的會計體系目標，提出會計法治、會計人才、會計服務等七大體系建設任務，明確將加快完善註冊會計師行業配套制度，嚴肅查處財務造假行為。