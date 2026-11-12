《鍾之日記》港股憔悴，芯片見漲

《鍾之日記》11月12日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股隔晚反彈，港股今日低開低走。市場聚焦英偉達事件，AI板塊走勢反覆，國產芯片逆市向上，內房股普遍承壓；盤中權重科網股跌幅擴大，累恒指一度失守24000大關。恒指全日收報24008，跌307點或1.3%，主板成交近2027億元。



*滬綜指反覆收跌0.67%，三連升斷纜*



滬綜指今日走勢反覆，全日收跌0.67%報3655.83點，三連升斷纜，深成指也跌1.68%，創業板指挫2.44%。成交放量，滬深兩市全日成交額1.93萬億元人民幣，較上一個交易日大增15%。



英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳婚外情風波引全球關注，英偉達股價大跌，今日半導體板塊指數逆市收升，尤其存儲芯片一度大漲，燧原科技(滬:688801)揚逾13%，沐曦股份(滬:688802)升8.8%，寒武紀(滬:688256)升超8%。



另外，因高於預期的美國通脹數據以及美聯儲鷹派言論提振美元，並加強下個月加息預期，打壓金價。貴金屬領跌，山金國際(深:000975)收低9.3%，赤峰黃金(滬:600988)跌8.3%。至於上個交易日大漲的AI短劇概念陷入調整，上海電影(滬:601595)跌停。



*英偉達股價重創，國產芯片股見漲*



英偉達(US.NVDA)CEO黃仁勳醜聞發酵，公司股價暴跌，市值甚至在短短兩天內大幅蒸發超4700億美元。有股東提出集體訴訟，聯邦調查局(FBI)介入調查。外媒引述分析指，獵頭公司或已開始在半導體業界物色其接班潛在人選。



事件點燃國產半導體熱度，對科技自主可控方向的交易熱情升溫，中國芯片股見漲。華虹宏力(01347)升2.5%，報77元，為表現次佳藍籌；壁仞科技(06082)漲5.6%，愛芯元智(00600)收高1.5%，東山精密(02384)揚1.4%；中芯國際(00981)先升後跌，收低0.5%。



黃仁勳婚外情風波越演越大，令中國AI企業開始積極尋求租用海外數據中心的英偉達算力。路透引述知情人士透露，中國AI企業擔心醜聞可能促使華府進一步加強限制。



華府本已限制最先進芯片直接出口中國，但中國企業仍可透過租用海外數據中心算力，遠端取得這些處理器。有一家大型中國雲端服務商內部已討論，是否要鎖定海外英偉達芯片運算容量，另有部分企業則已接洽數據中心業者，商討預留算力。兩位知情人士稱，一些規模較小的AI實驗室也在考慮採取類似措施，包括接洽東南亞大型算力租賃服務商。



報道稱，出口管制可能趨嚴，也刺激中國灰市對受限英偉達芯片的需求。採購記錄顯示，一所與中國軍方關係密切的中國大學上月購買了英偉達H200芯片，儘管該校已被列入美國出口黑名單。對此，今日有外媒在中國外交部例行記者會上作出查詢，發言人毛寧表示不了解具體情況，同時強調中方堅決反對美方泛化國家安全概念、劃設各種名目的歧視性清單、無理打壓中國機構。



*內房股走低，龍湖、華潤置地五連跌*



內房股今日普遍承壓，世茂集團(00813)挫5.1%，中國金茂(00817)挫4.4%，龍湖(00960)跌3.7%，並連跌5日；建發國際(01908)跌3.5%，綠城中國(03900)、新城發展(01030)跌約2%，華潤置地(01109)跌逾1%，五連跌。



研究機構克而瑞監測的2026年第44周（11月2日至11月8日）數據顯示，內地35城新建商品住宅成交面積環比減少30%，同比減少6%，已回落至年內周均水平以下。其中，一線城市環比降幅達35%，二線城市全面承壓，僅大連、無錫、清遠等少數城市同比及環比均錄得增長。項目開盤去化率約34%，較上周亦有明顯回落。



報告指出，整體來看，在缺乏核心資產避險屬性和強預期支撐的情況下，單純低價供應已無法撬動市場信心和增量需求，市場流動性正在向極少數「核心地段+強勢品牌+價格倒掛」的頭部項目聚攏。



花旗早前在研報中表示，中國物業板塊出現「市況改善但盈利及股本回報率惡化」的矛盾。該行認為，2027年將是核心城市樓價復甦的關鍵一年，受新供應減少及庫存支持；惟對2026年第四季仍保持審慎，認為現房銷售政策下，發展商的銷售及盈利面臨壓力，包括新房市場規模收縮及現金轉換周期延長。



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