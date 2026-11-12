《中國監管》中證監談東方通證券、清越科技虛假陳述案：擬進一步細化先行賠付實施程序

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北京金融法院11日發布東方通特別代表人訴訟權利登記公告，明確就該案適用特別代表人訴訟程序審理。公開信息顯示，東方通案是第六例特別代表人訴訟。此外，廣發證券此前於10月23日公告，會同立信會計師事務所、清越科技(滬:688496)實際控制人就清越科技虛假陳述事件成立先行賠付專項基金，投保基金公司公告受託擔任基金管理人。



中國證監會有關部門負責人11日就東方通證券虛假陳述特別代表人訴訟、清越科技虛假陳述先行賠付基金兩起案件答記者問。負責人表示，將繼續配合司法機關依法適用代表人訴訟程序開展審判工作，支持相關市場機構和人員按照規定，主動實施先行賠付，切實維護投資者合法權益，維護良好市場生態，促進資本市場高質量發展。



近期，中證監正在就《證券市場先行賠付指導意見》公開徵求意見，擬進一步細化先行賠付實施程序安排，爭取更加充分、規範地發揮投資者保護機構的專業支持優勢，為證券群體性糾紛集約高效化解，提供更加多元的機制與渠道。



*東方通案適用特別代表人訴訟，支持投資者依法追償*



針對東方通證券虛假陳述責任糾紛案件適用特別代表人訴訟審理一事，負責人表示，東方通存在欺詐發行、虛假陳述等違法行為，嚴重擾亂證券市場秩序，損害廣大投資者合法權益，證監會已依法進行了行政處罰。



據介紹，前期，北京金融法院依法受理投資者提起的證券虛假陳述普通代表人訴訟，並發布訴訟權利登記公告。中證中小投資者服務中心接受50名以上投資者授權委託，依法申請將案件轉為特別代表人訴訟，並作為代表人參加訴訟。11月11日，北京金融法院發布東方通特別代表人訴訟權利登記公告，明確就該案適用特別代表人訴訟程序審理，提示投資者參加本訴訟的方式與法律後果，以及聲明退出的權利及期間。



負責人指出，法院依法受理起訴並適用特別代表人訴訟程序，是對投資者權益的有力保護和對違法侵權責任的有力追究。中證監將繼續支持中證中小投資者服務中心依法履行支持、代表投資者進行民事訴訟維權的公益服務職能，維護良好市場生態，促進資本市場高質量發展。



*清越科技設先行賠付基金，投保基金公司受託管理*



對於清越科技虛假陳述事件成立先行賠付專項基金的情況，負責人指出，先行賠付是《證券法》規定的證券糾紛多元化解機制之一，有關發行人的控股股東、實際控制人、相關的證券公司可以依法自願先行賠付投資者損失。證監會支持相關市場機構、人員按照《證券法》的相關規定，主動實施先行賠付，及時化解矛盾糾紛，高效維護投資者合法權益。



此前，廣發證券會同立信會計師事務所、清越科技實際控制人就清越科技虛假陳述事件成立先行賠付專項基金，投保基金公司公告受託擔任基金管理人。負責人表示，投保基金公司作為公益性投資者保護機構，接受先行賠付主體委託，為先行賠付的具體實施提供便利服務。



《經濟通通訊社12日專訊》