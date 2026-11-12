【雙１１】黑貓大數據：雙十一期間日用電器投訴量增17%，雪櫃佔最多

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

黑貓大數據中心聯合黑貓投訴平台的數據顯示，2026年10月20日至10月31日雙十一啟動期，隨著預售訂單進入支付尾款階段及現貨開售，日用電器行業投訴量超過3100件，較上一周期（10月8日至19日）增長17%。



*千元以下投訴佔近六成*



從金額分布來看，1000元（人民幣．下同）以下的投訴佔比最高，接近六成，該區間以小家電為主，這類商品品類繁多、購買頻率高。1000-5000元的投訴佔比超過35%，以清潔電器和主流大家電為主；5000元以上的投訴佔比為8%，多為高端大家電。



從涉及的具體品類來看，冰箱投訴量最多，佔比13.43%，製冷失效問題投訴最集中；其次是掃地機器人，相關投訴佔比11.79%，核心質量問題是基站功能異常，如集塵失敗、拖布烘乾失效、水箱漏水、上下水模塊故障等；洗衣機位居第三，投訴佔比11.57%，問題主要有核心部件（如電機）損壞、漏水、異響等。



*維修及三包履約問題突出，直播購物投訴近半涉保價*



從投訴問題類型來看，維修與三包問題最突出，佔比達31.20%。不少消費者反映，商家在報修、維修、三包履約等環節存在反復維修修不好、三包及質保承諾不兌現、拖延上門服務等問題。此外，保價問題佔比接近兩成，為18.93%；虛假宣傳問題佔比12.95%；商品質量問題佔比11.31%；發貨與物流問題佔比7.52%。



另外，直播間購物相關投訴達110餘件，佔比3.60%。此類投訴問題集中在保價方面，佔比接近半數。



《經濟通通訊社12日專訊》