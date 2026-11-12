【提振Ａ股】中證監：打好穩市場、穩預期政策組合拳，全力維護市場平穩運行

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2026年上海證券交易所國際投資者大會今日在滬開幕。中國證監會副主席劉浩凌在致辭時表示，中國政府高度重視資本市場平穩健康發展，中國證監會將完善穩市機制，會同相關部門打好穩市場、穩預期政策組合拳，全力維護市場平穩運行。



具體措施包括用好用足兩項結構性貨幣政策工具，支持上市公司加大回購增持力度，加大權益類產品供給和創新力度，引導和鼓勵主動ETF加快投資建倉；進一步拓寬中長期資金來源、渠道和入市方式，促進融資融券發揮逆周期調節功能。匯聚各方合力，全力維護市場平穩運行。



*中長期資金年內淨買入A股逾6000億元，科創板前三季研發投入增26%*



劉浩凌稱，中國發展具有長期確定性，投資中國具備堅實基礎。今年前三季度，國內生產總值超過107萬億元（人民幣．下同），同比增長4.6%。其次，近年來，資本市場投融資綜合改革持續推進，科創板「1+6」改革、「併購六條」、創業板深化改革、再融資優化政策接續落地。社保、年金、保險等中長期資金入市規模和比例穩步提升，年初以來淨買入A股超過6000億元。



在產業創新方面，「十五五」規劃明確提出，加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力。劉浩凌指出，今年以來，中國產業升級步伐持續加快，高端製造、數智經濟和現代服務業等新動能不斷發展壯大，對經濟增長貢獻率穩定在40%以上。資本市場亦持續優化上市標準及流程，加大對科技創新企業的支持。目前上交所科創板公司超過600家，今年前三季度研發總投入金額達1471億元，同比增長26%。



劉浩凌強調，中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，中國資產的安全、韌性和創新價值將持續凸顯，中證監歡迎各國金融機構和全球投資者到中國資本市場投資展業。



《經濟通通訊社12日專訊》