《中國要聞》工信部：9項腦機接口領域行業標準獲批立項

近日，工業和信息化部發布2026年第五批行業標準制修訂計劃，由工業和信息化部腦機接口標準化技術委員會(MIIT/TC4)歸口的9項腦機接口領域行業標準獲批立項。



本次立項的9項腦機接口行業標準，涵蓋產品分級分類、風險管理、交互界面、侵入式無線通信、數據與算法管理等方面，以及體育運動輔助訓練、注意力監測等應用場景，搭建起覆蓋腦機接口行業基礎管理、核心技術、安全治理與場景落地的標準體系，為相關產品評估、技術開發和應用推廣提供統一規範依據。



《經濟通通訊社12日專訊》