《神州金融》內地銀行據報重啟挖掘優質城投公司，梳理集團化金融需求

據財聯社報道，從多位銀行、城投人士處獲悉，近期銀行不再視融資平台為純風險領域，開始重新挖掘優質城投公司客戶，甚至作為今明兩年重點發力方向。據了解，華東某商業銀行大客戶部近期專門啟動重點省份城投專項調研，重點核查平台情況和梳理集團化金融需求。



多位受訪銀行人士表示，服務平台的模式已和過往不同：不再單純依靠政府信用投放信貸，而是以低息中長期信貸來綁定城投，配套投行、債券承銷、資產託管、結算、REITs等綜合金融服務，最後用中間業務收入彌補信貸端讓利帶來的利差損失。



《經濟通通訊社12日專訊》