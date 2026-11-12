  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

12/11/2026 14:39

《神州金融》內地銀行據報重啟挖掘優質城投公司，梳理集團化金融需求

　　據財聯社報道，從多位銀行、城投人士處獲悉，近期銀行不再視融資平台為純風險領域，開始重新挖掘優質城投公司客戶，甚至作為今明兩年重點發力方向。據了解，華東某商業銀行大客戶部近期專門啟動重點省份城投專項調研，重點核查平台情況和梳理集團化金融需求。

　　多位受訪銀行人士表示，服務平台的模式已和過往不同：不再單純依靠政府信用投放信貸，而是以低息中長期信貸來綁定城投，配套投行、債券承銷、資產託管、結算、REITs等綜合金融服務，最後用中間業務收入彌補信貸端讓利帶來的利差損失。


《經濟通通訊社12日專訊》

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

敘利亞捲入也門戰局，走向去伊朗化

12/11/2026 12:09

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行推新優惠1個月港元定存最高5.5厘，信...

11/11/2026 19:14

貨幣攻略

APEC前瞻 | 中國第三度擔任東道主，深圳APEC峰會將向...

11/11/2026 12:05

聚焦APEC

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金