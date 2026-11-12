《Ａ股行情》滬綜指低開0.21%，長江存儲力爭明年首季上市

英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳被爆出有第二段婚外情，消息指董事會將開會決定是否罷免他。不過AI交易再受追捧，隔夜美股仍然走高。A股三大指數則輕微低開，滬綜指低開0.21%報3673.06點，深成指低開0.25%，創業板指低開0.5%。



據知情人士透露，中國最大NAND閃存芯片製造商長江存儲計劃最早於2027年第一季度在上交所科創板上市。路透上周曾報道稱，長江存儲暫停上海IPO。如今長江存儲繼續推進上市，可能有助緩解市場對近期監管機構放緩新股發行的擔憂。



英國《金融時報》早前報道指，中國證券監管機構近期向投資銀行發出非正式指示，要求暫緩部分企業上市，並暫停現有股東大規模減持，直至股市恢復穩定。盤初半導體產業鏈再度活躍，升幅居前，存儲、CPO概念領漲。



另外，人行在第三季度貨幣政策執行報告中指出，堅持實施好適度寬鬆的貨幣政策、防範匯率超調風險、維護金融市場平穩運行，加力實施支持資本市場的兩項貨幣政策工具，用好債市非銀大額贖回互換便利，維護股票、債券、外匯等金融市場平穩運行。



人行今日進行3840億元(人民幣．下同)隔夜逆回購，公開市場有1870億元逆回購到期，即今日淨投放1970億元。



《經濟通通訊社12日專訊》