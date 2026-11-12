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AH股新聞

12/11/2026 13:55

【ＦＯＣＵＳ】稅局曬單+財爸打假，灰色地帶「透明化」

　　【FOCUS】明槍易擋，暗箭難防－－對「錢袋子」監管部門而言，面對各式「合理避稅、資產隔離、財富傳承、偷龍轉鳳」金融工具日新月異，近日無論是國稅總局高調「曬單」，還是財政部嚴打財務造假，乃至即將實施的企業財務報表新準則，政策發力重點無不直指長期灰色地帶的透明化。

*信託補稅千億入庫，「隱身術」失效*

　　存量離岸信託個人所得稅補繳申報期10月22日屆滿，國稅總局周三（11日）公布，當月入庫逾1200億元（人民幣．下同），帶動全國10月個稅收入飆升近九成；累計申報逾1600億元，幾乎相當於浙江省去年全年的個稅總額（1651.6億元）。

　　封堵超級富豪的稅務「隱身術」初戰大捷，國稅總局稱，下一步將對「申報不實」或「仍未主動申報」的納稅人，按規定加收滯納金，甚至採取立案稽查、公開曝光等措施；對誘導、協助納稅人避稅的不法中介機構和個人，也將嚴肅查處並視情曝光。

*利潤表「分盤裝」，數智化鋪路稽查*

　　耐人尋味的是，財政部同日印發《會計改革與發展「十五五」規劃》，將全鏈條依法重拳懲治財務報表及審計違規行為。表面看，「反財務造假」似老生常談，但當前顯然並非只查企業虛增利潤、粉飾報表那麼簡單，而是建立會計、審計各環節數智化，實現可自動追溯、跨境穿透的合規監管。

　　財政部當天記者會，並特別提及企業財務報表新準則，將分三步（2027年1月1日、2029年1月1日、2030年1月1日），於境內外同時上市企業、境內上市企業、其餘企業實施。簡而言之，新準則核心修訂之一，是將利潤表中的當期損益分為經營、投資、籌資、所得稅費用、終止經營5個類別，企業靠聚焦主業造血，還是借財技炒賣撐場，都將無所遁形，或是為下一步精準稽查、分類監管鋪墊。

*土地財政式微，增資金辨識拓寬稅基*

　　毋庸諱言，上述連環出招的大背景，與地產舊引擎熄火、傳統土地財政式微息息相關。盡管全國財政收入並未全面失速（首三季按年增5.1%，28個省份錄得正增長），但隨著賣地收入大幅縮水，當局提高整個經濟體系對存量財富、利潤及資產的辨識能力，藉此拓寬可持續的稅基，已勢在必行。

　　可以預見，未來以「透明度」為宗旨的存量治理將陸續有來，從「破除學閥做派」引申的高校反腐，到近日登上網絡熱搜的「寺院道觀財務大檢查」，凡有資金沉澱之處，恐終將在陽光下審視。

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