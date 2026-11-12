中國人民保險(01339)發行A股申請獲上交所審核通過，待中證監同意註冊

中國人民保險集團(01339)(滬:601319)公布，關於向特定對象發行A股申請，於昨日收到上海證券交易所出具審核意見，認為該集團向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。
該集團指，向特定對象發行A股事項尚需經中國證監會同意註冊後方可實施，能否取得有關同意註冊以及最終取得時間存在不確定性。
《經濟通通訊社12日專訊》
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12/11/2026 08:33
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該集團指，向特定對象發行A股事項尚需經中國證監會同意註冊後方可實施，能否取得有關同意註冊以及最終取得時間存在不確定性。
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