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AH股新聞

12/11/2026 08:06

中遠海能(01138)租入16艘超大型油輪，預期年度租金最高10億人幣

　　中遠海能(01138)(滬:600026)公布，作為承租人與控股股東中遠海運控制的東方富利訂立租船協議，向東方富利租入16艘超大型油輪(VLCC)船舶。有關租船須待股東批准。

　　該集團指，租賃期為240個月，以及有90天加減期，船舶為30.7萬噸級的VLCC型原油輪，16艘租賃船舶將介乎2029年10月至2030年12月交付。

　　該集團指，綜合平衡未來市場波動不確定性，該集團就租船協議採取8艘船舶「固定光租租金」與8艘船舶「保底加分成租金」的相對均衡組合結構。經計及潛在租金調整後，16艘船舶交付後產生的預期年度租金將跟隨現貨市場收益變動情況在6.8億至10億元（人民幣．下同）區間內浮動。其中，除截至2028年12月31日止3個年度外，預期租船協議就可變租賃款項於截至2050年12月31日止各年最高年度金額將為3.2億元。租船協議租金付款預期於日常及一般業務過程中由集團內部資源撥付。

　　該集團指，租船以落實運力發展規劃，拓展產融合作規模，優化資金結構與現金流管理，構建均衡租金機制，亦可在市場下行階段控制租金成本。


《經濟通通訊社12日專訊》

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