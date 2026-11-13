上交所公告，本周(11月9日至11月13日)對95宗拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為採取了自律監管措施，對全球芯片LOF等溢價較高的基金進行重點監控，對49宗上市公司重大事項等進行專項核查，向中國證監會上報涉嫌違法違規案件線索1宗。
13/11/2026 18:12
上交所公告，本周(11月9日至11月13日)對95宗拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為採取了自律監管措施，對全球芯片LOF等溢價較高的基金進行重點監控，對49宗上市公司重大事項等進行專項核查，向中國證監會上報涉嫌違法違規案件線索1宗。
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