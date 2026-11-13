《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2898.90
|貴州茅台
|(600519)
|1753.77
|源杰科技
|(688498)
|1378.45
|海光信息
|(688041)
|1151.33
|藥明康德
|(603259)
|1058.37
|盛科通信
|(688702)
|1050.51
|生益科技
|(600183)
|1043.83
|工業富聯
|(601138)
|852.69
|中國平安
|(601318)
|845.79
|中天科技
|(600522)
|845.24
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4651.55
|新易盛
|(300502)
|2888.37
|東山精密
|(002384)
|1975.39
|寧德時代
|(300750)
|1503.23
|北方華創
|(002371)
|1502.55
|滬電股份
|(002463)
|1003.73
|三環集團
|(300408)
|953.31
|深南電路
|(002916)
|932.00
|通富微電
|(002156)
|926.76
|牧原股份
|(002714)
|881.00
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社13日專訊》
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