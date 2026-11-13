南京熊貓電子(00553)：夏德傳辭去公司董事長、執行董事的職務

南京熊貓電子股份(00553)(滬:600775)公布，董事會於今日收到公司董事長、執行董事夏德傳提交的書面辭職報告。因工作調動調整，夏德傳申請辭去公司董事長、執行董事的職務，同時辭去董事會下屬戰略與可持續發展委員會主任委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員的職務。辭職後，夏德傳不再擔任公司授權代表。
《經濟通通訊社13日專訊》
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13/11/2026 16:53
南京熊貓電子股份(00553)(滬:600775)公布，董事會於今日收到公司董事長、執行董事夏德傳提交的書面辭職報告。因工作調動調整，夏德傳申請辭去公司董事長、執行董事的職務，同時辭去董事會下屬戰略與可持續發展委員會主任委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員的職務。辭職後，夏德傳不再擔任公司授權代表。
《經濟通通訊社13日專訊》
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