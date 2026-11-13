《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監重申增強股市內在穩定性

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



紀念孫中山先生誕辰160周年大會在京舉行習近平發表重要講話

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紀念孫中山先生誕辰160周年大會12日上午在北京人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話強調，海內外全體中華兒女要更加緊密地團結起來，繼承孫中山先生的遺志，同心協力共襄中華民族偉大復興盛舉，不斷把近代以來我國各族人民孜孜以求的偉大夢想變成美好現實。



商務部：中美正就降稅、貿易、投資等問題保持密切溝通

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商務部新聞發言人何亞東在商務部12日舉行的例行新聞發布會上說，「300億對300億」對等降稅框架安排有利於穩定和拓展中美雙邊貿易，中美兩國工商界對此都抱有較高期待。目前，中美雙方就實施這一安排保持密切溝通。



證監會：完善穩市機制，增強股市內在穩定性

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11月12日，證監會有關負責人在2026年上交所國際投資者大會上表示，證監會將堅決貫徹黨中央決策部署，落實近日國務院常務會議要求，完善穩市機制，增強股市內在穩定性，會同相關部門協同發力，打好穩市場、穩預期政策組合拳。





《上海證券報》



紀念孫中山先生誕辰160周年大會在京舉行

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紀念孫中山先生誕辰160周年大會12日上午在北京人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話強調，海內外全體中華兒女要更加緊密地團結起來，繼承孫中山先生的遺志，同心協力共襄中華民族偉大復興盛舉，不斷把近代以來我國各族人民孜孜以求的偉大夢想變成美好現實。



證監會：匯聚各方合力，全力維護市場平穩運行

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11月12日，中國證監會相關負責人在上海證券交易所2026年國際投資者大會上表示，證監會將匯聚各方合力，全力維護市場平穩運行。持續深化資本市場投融資綜合改革，強化對科技創新的金融支撐，不斷提升上市公司質量和長期投資價值。持續加大監管執法力度，切實維護投資者合法權益。持續擴大高水平對外開放，提高跨境投融資便利性，支持上海加快建設國際金融中心。



分紅回購持續加碼，投資者回報機制加快完善

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10月19日，權威部門披露，今年以來A股上市公司分紅、回購2.1萬億元人民幣，是同期IPO融資和再融資的2.7倍。業內人士表示，這一數據表明，資本市場正加速轉向投融資動態平衡的良性循環。隨著分紅、回購力度持續加碼，投資者回報機制將加快完善，上市公司投資價值穩步提升，資本市場行穩致遠的根基也將進一步夯實。





《證券時報》



紀念孫中山先生誕辰160周年大會在京舉行

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紀念孫中山先生誕辰160周年大會12日上午在北京人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話強調，海內外全體中華兒女要更加緊密地團結起來，繼承孫中山先生的遺志，同心協力共襄中華民族偉大復興盛舉，不斷把近代以來我國各族人民孜孜以求的偉大夢想變成美好現實。



商品車揚帆出海，深耕亞太經貿合作

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作為我國沿海商品車外貿樞紐港，近年來，山東港口煙台港構建起滾裝、集裝箱、框架箱、件雜貨吊裝「四位一體」商品車出口作業體系，創新集滾發運模式，緊扣APEC區域經貿合作、高質量共建「一帶一路」、RCEP協同發展機遇，開通21條商品車外貿航線，連通全球主要商品車碼頭。今年1至10月，煙台港完成商品車全模式運量達72.3萬輛，同比增長8.6%，其中，新能源車運量11.7萬輛，同比增長49.2%。



打好穩市場穩預期政策組合拳，全力維護市場平穩運行

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11月12日，中國證監會相關負責人在2026年上交所國際投資者大會上表示，證監會將堅決貫徹黨中央決策部署，落實近日國務院常務會議要求，完善穩市機制，增強股市內在穩定性，會同相關部門協同發力，打好穩市場、穩預期政策組合拳，全力維護市場平穩運行。



《經濟通通訊社13日專訊》