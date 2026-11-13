《鍾之日記》AI跌倒，港股捱沽

《鍾之日記》11月13日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔夜美股受英偉達(US.NVDA)黃仁勳辭職影響，三大指數收黑。市場擔憂英偉達換帥後推動美國進一步限制對華出口芯片，港股及A股捱沽。恒指開市即穿兩萬四，午後跌幅擴大，全日收報23637，跌370點或1.5%，主板成交近1959億元。港股全周挫844點或3.45%。



*滬指收低0.59%本周跌0.4%，成交縮量14%*



滬深股市集體高開低走，滬綜指全日跌0.59%報3634.35點，深成指收低2.05%、創業板指挫3.32%。量能明顯萎縮，滬深兩市全日成交額1.66萬億元人民幣，較上一個交易日縮量14%。兩市超4400隻個股下跌。



全球股市動盪，英偉達風波放大科技板塊下行風險；A股算力硬件概念集體下挫，CPO、PCB方向領跌，英偉達概念走頹，景旺電子(滬:603228)跌停，源杰科技(滬:688498)挫11.8%，天孚通信(深:300394)跌11%。石油板塊則走強，全日升2.3%，中國石油(滬:601857)升約3%。布蘭特原油周四（12日）收高，此前沙特能源基礎設施遭襲擊事件升級，霍爾木茲海峽航運受阻，威脅全球原油供應。



官方終於正式發布國家主席習近平將出席下周在深圳舉行的APEC峰會，期間習近平還將同外國領導人舉行雙邊會晤，市場關注中美俄元首是否進行會談。另中國10月外貿數據仍強，按美元計出口同比增速輕微放緩至35.2%，進口同比增幅擴至41.6%五年半高位。分析人士指出，年內出口表現仍強勢並對經濟正貢獻。滬綜指上周大漲1.4%，本周微跌0.41%。



*黃仁勳辭職科技板動盪，AI硬件股齊跌*



全球目光聚焦英偉達行政總裁黃仁勳桃色醜聞，其接連爆出與商界夥伴及公司下屬有親密關係，公司董事會展開調查，並於昨日宣布黃仁勳辭去總裁、首席執行官及董事會成員職務，即時生效。



消息一出震撼全球科技圈。AI領軍人物隕落，引投資市場波動，英偉達周四（12日）股價一度暴跌14%，市值短暫跌破4萬億美元，收盤下跌逾4%。今日港股AI硬件相關股份走跌，聯想集團(00992)跌6.3%，為表現第二差藍籌；中際旭創(03308)重挫9.4%，建滔積層板(01888)軟8.2%，長飛光纖光纜(06869)收低7.3%，華虹(01347)挫逾6%。



事件發酵不受控制，主因黃仁勳緋聞對象之一為Megaspeed創始人黃樂（Alice Huang），外媒稱其為中國情報機構工作，引發美國對機密外洩的強烈擔憂，FBI介入調查，美國眾議院亦正式要求黃仁勳出席閉門聽證會接受問詢。



不過，關於黃仁勳辭職，美國多個風險投資者及科企創辦人對英偉達董事會作出批評，並憂慮事件會對整個AI行業構成廣泛衝擊。彭博引述人力資源軟件初創Deel行政總裁Alex Boyaziz直言英偉達的做法是錯誤的；區塊鏈公司Solana Labs聯合創辦人Raj Gokai指出這為「一個世代級的失誤」。



紅杉資本合夥人Shaun Maguire指出，英偉達近期增加對開源、光子技術及機械人領域的投資，認為有關領域會到事件影響。至於知名創投Andreessen Horowitz（a16z）普通合夥人Martin Casado指出，周四屬「非常黑暗的一天」，認為有關決定「對美國及西方世界而言是糟糕的決定」。Twitter（現稱X）行政總裁Dick Costolo則預測，若未來3至4年，英偉達有1至2季業績不符預期，或會請黃仁勳重新掌舵。



值得留意，彭博最新報道指黃樂利用旗下公司獲取禁止對華出售的英偉達先進芯片，並將這些芯片安裝在上海一個數據中心內，而該數據中心與Megaspeed存在關聯。中國外交部發言人對此表示，「中方一貫反對濫用出口管制措施，擾亂全球產供鏈的穩定，這不符合任何一方的利益。」發言人並強調中美雙方應維護經貿關係穩定發展的態勢。早前外交部已屢次批評事件中有關「中國間諜論」純屬捕風捉影、污衊抹黑。



*油股逆市升，特朗普稱美國無需與伊朗達成協議*



油價上升，石油股今日造好，中國石油(00857)升2.79%，報10.33元，盤中高見10.39元創三天新高；中石化(00386)升1.71%，報4.75元；中海油(00883)盤中見23.18元創三天新高，收市無升跌，報22.84元。中石化煉化(02386)漲3.4%，報5.76元。



美國總統特朗普當地時間12日表示，美國無需與伊朗達成協議，原油直線拉升，外界對中東地區外交突破、恢復能源供應的希望大為減退。特朗普称，美國已從伊朗獲得數千億美元，並且控制霍爾木茲海峽，並指示副總統萬斯將全部注意力集中於民主黨執政州份的犯罪及貪腐問題。



日前有報道指萬斯考慮與伊朗強硬派直接會談，尋求結束戰爭。目前美軍正在封鎖伊朗港口，同時試圖確保國際航運能夠安全通過至關重要的霍爾木茲海峽。不過，伊朗軍方12日表示，四艘油輪在無視伊朗的警告後遭到襲擊。



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