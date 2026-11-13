  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

13/11/2026 18:05

《中國監管》離岸信託個稅申報超1600億，央視：不是「劫富」，是收舊帳

　　新華社日前報道指，從國家稅務總局獲悉，離岸信託收益徵稅政策過渡期已平穩結束，絕大多數納稅人積極配合，累計申報離岸信託個人所得稅超1600億元（人民幣．下同），其中10月當月入庫超1200億元，帶動全國10月份個人所得稅收入增長近90%。

　　央視發表網評文章指出，數據公開後，有些自媒體炒作「對富人加稅了」？而事實恰恰相反。這1600多億的離岸信託個稅談不上開徵新稅，更談不上對哪一群人定向加稅，它是把本該繳的稅，收回來。

　　文章指，一些超高淨值人群的財富，根植於國內市場、生長於本土營商環境、受益於完整的產業鏈與消費群體，其利潤源頭本就在境內，納稅義務就應該落在這裏。不能一邊持續享用國內市場的發展紅利，一邊搭一層境外架構，把本該承擔的責任切割出去。

　　財富規劃應依法納稅。靠搭建境外架構規避納稅義務，依託信息差、規則漏洞牟利的灰色生意，隨著信息壁壘被打破，已經難以為繼。

*補收1600億稅款，將用於教育、社保、縣域醫療等民生公共服務*

　　這1600億資金最終將用於教育、社保、縣域醫療等民生公共服務，補的是公共財政本就該夯實的底盤。如果一部分資本收益長期脫離徵管約束，由此形成的財政缺口，實際上就要由全社會共同分擔。把該徵收的稅款足額收歸國庫，民生公共服務才有穩定可持續的保障。


《經濟通通訊社13日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰13/11/2026 18:12  上交所公告，本周(11月9日至11月13日)對95宗拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為採取了自律監管措施…

下一篇新聞︰13/11/2026 18:03  【中東戰火】劉顯法赴開羅見埃及外長，就非洲之角、中東地區局勢等交換意見

其他
More

13/11/2026 17:57  【中東戰火】翟雋晤沙特外交大臣費薩爾：對抗激化矛盾，對話才是正途

13/11/2026 17:49  《中國監管》外匯局：三季度中國經常帳戶順差2761億美元

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

定期存款 | 華僑銀行推新優惠1個月港元定存最高5.5厘，信...

11/11/2026 19:14

貨幣攻略

APEC前瞻 | 中國第三度擔任東道主，深圳APEC峰會將向...

11/11/2026 12:05

聚焦APEC

中東戰火 | 中期選舉前夕美伊局勢現轉機，油價創三個月最大跌...

03/11/2026 09:58

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金