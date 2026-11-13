《中國監管》離岸信託個稅申報超1600億，央視：不是「劫富」，是收舊帳

新華社日前報道指，從國家稅務總局獲悉，離岸信託收益徵稅政策過渡期已平穩結束，絕大多數納稅人積極配合，累計申報離岸信託個人所得稅超1600億元（人民幣．下同），其中10月當月入庫超1200億元，帶動全國10月份個人所得稅收入增長近90%。



央視發表網評文章指出，數據公開後，有些自媒體炒作「對富人加稅了」？而事實恰恰相反。這1600多億的離岸信託個稅談不上開徵新稅，更談不上對哪一群人定向加稅，它是把本該繳的稅，收回來。



文章指，一些超高淨值人群的財富，根植於國內市場、生長於本土營商環境、受益於完整的產業鏈與消費群體，其利潤源頭本就在境內，納稅義務就應該落在這裏。不能一邊持續享用國內市場的發展紅利，一邊搭一層境外架構，把本該承擔的責任切割出去。



財富規劃應依法納稅。靠搭建境外架構規避納稅義務，依託信息差、規則漏洞牟利的灰色生意，隨著信息壁壘被打破，已經難以為繼。



*補收1600億稅款，將用於教育、社保、縣域醫療等民生公共服務*



這1600億資金最終將用於教育、社保、縣域醫療等民生公共服務，補的是公共財政本就該夯實的底盤。如果一部分資本收益長期脫離徵管約束，由此形成的財政缺口，實際上就要由全社會共同分擔。把該徵收的稅款足額收歸國庫，民生公共服務才有穩定可持續的保障。



《經濟通通訊社13日專訊》