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13/11/2026 11:17

【ＡＩ】阿里AI音樂創作平台快樂蝦米APP上線，可由AI完成作曲填詞編曲演唱

　　阿里巴巴旗下AI音樂創作平台快樂蝦米(HappyShrimp)今日上線APP版本，同步登陸iOS與Android平台，覆蓋App Store及各大安卓應用商店。

　　據介紹，該平台面向大眾用戶，用戶描述想表達的情緒、故事或音樂風格，可由AI完成歌詞、作曲、編曲與演唱。2021年2月，阿里旗下蝦米音樂停止服務，快樂蝦米的上線讓蝦米音樂以AI之名重回大眾視野。


《經濟通通訊社13日專訊》

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