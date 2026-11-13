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13/11/2026 15:30

《中國要聞》兩部門：指導儲能電池企業合理有序推進項目建設，防範盲目擴張風險

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 兩部門發布方案指導儲能電池企業合理推進項目，防範擴張風險
▷ 2030年全國新型儲能裝機目標3億千瓦
▷ 方案要求提升原材料保障，加強技術研發，優化產業布局

　　國家發展改革委、國家能源局印發《「十五五」新型儲能實施方案》(以下簡稱《方案》)。《方案》提出，鼓勵新型儲能製造企業提高關鍵原材料資源保障水平和產品質量等。夯實全產業鏈自主研發製造能力。優化新型儲能性能檢測能力建設。研究新型儲能回收體系。鼓勵各地因地制宜培育新型儲能產業生態集群，加強市場研判與評估，發揮新型儲能發展需求對產業的引導作用，促進產能合理布局和結構優化。落實鋰電池產業調控要求，指導儲能電池企業合理有序推進項目建設，防範盲目擴張風險。

*到2030年全國新型儲能裝機規模達到3億千瓦*

　　《方案》提到，到2030年，新型儲能由規模化發展階段步入市場化發展階段，全國新型儲能裝機規模達到3億千瓦，平均儲能時長3小時左右。「十五五」時期，新型儲能主要滿足系統「源網荷」側日內調節需求，深化新型儲能在促進新能源消納、保障電力供應、支撐電力系統安全穩定運行等方面的應用，拓展創新應用場景和支撐新能源非電利用實踐。

　　加強關鍵技術裝備攻關研發，新型儲能技術創新能力、產業發展水平穩居全球前列，核心技術裝備自主可控。持續優化完善新型儲能政策體系，行業管理、調度運用、標準規範等進一步完善。加快推動體制機制和商業模式創新，合理反映新型儲能價值的電力市場機制和價格機制更加健全，新型儲能可靠容量價值得以更好體現。推動新興產業規模化發展，加強產業鏈供應鏈發展韌性。


《經濟通通訊社13日專訊》

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