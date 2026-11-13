《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.22%，短劇、能源股走強

滬深股市升跌不一，滬綜指半日升0.22%，報3663.71點，深成指及創業板指則跌1.47%；兩市半天成交9794億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交縮量2420億元或近兩成。



盤面上，AI短劇概念再度走強，文投控股(滬:600715)五天四漲停，金逸影視(深:002905)四天兩漲停；石油、煤炭等能源股亦走高，中國石油(滬:601857)上午升2.7%，陝西煤業(滬:601225)升2.4%，中國神華(滬:601088)升1.9%。布蘭特原油周四（12日）收高，此前沙特能源基礎設施遭襲擊事件升級，霍爾木茲海峽航運受阻，威脅全球原油供應。



此外，白酒股走揚，古井貢酒(深:000596)漲超5%，皇台酒業(深:000995)升3.8%。中金公司發布研報指出，白酒商業模式決定了行業「強繁榮、緩出清」的周期性特徵，且當前調整已近尾聲；展望看，認為悲觀預期已較充分反映，隨著C端化、新品類擴容等變量，行業有望走向結構性復甦的新階段。



下跌方面，CPO及PCB概念股集體下挫，農業種植板塊調整。



《經濟通通訊社13日專訊》