  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聚焦APEC
etnet專輯
AH股新聞

13/11/2026 11:40

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.22%，短劇、能源股走強

　　滬深股市升跌不一，滬綜指半日升0.22%，報3663.71點，深成指及創業板指則跌1.47%；兩市半天成交9794億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交縮量2420億元或近兩成。

　　盤面上，AI短劇概念再度走強，文投控股(滬:600715)五天四漲停，金逸影視(深:002905)四天兩漲停；石油、煤炭等能源股亦走高，中國石油(滬:601857)上午升2.7%，陝西煤業(滬:601225)升2.4%，中國神華(滬:601088)升1.9%。布蘭特原油周四（12日）收高，此前沙特能源基礎設施遭襲擊事件升級，霍爾木茲海峽航運受阻，威脅全球原油供應。

　　此外，白酒股走揚，古井貢酒(深:000596)漲超5%，皇台酒業(深:000995)升3.8%。中金公司發布研報指出，白酒商業模式決定了行業「強繁榮、緩出清」的周期性特徵，且當前調整已近尾聲；展望看，認為悲觀預期已較充分反映，隨著C端化、新品類擴容等變量，行業有望走向結構性復甦的新階段。　

　　下跌方面，CPO及PCB概念股集體下挫，農業種植板塊調整。


《經濟通通訊社13日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

定期存款 | 華僑銀行推新優惠1個月港元定存最高5.5厘，信...

11/11/2026 19:14

貨幣攻略

APEC前瞻 | 中國第三度擔任東道主，深圳APEC峰會將向...

11/11/2026 12:05

聚焦APEC

中東戰火 | 中期選舉前夕美伊局勢現轉機，油價創三個月最大跌...

03/11/2026 09:58

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金