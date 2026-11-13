《Ａ股行情》滬綜指收低0.59%本周跌0.4%，兩市成交縮量14%

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▷ 兩市成交額1.66萬億元，較前日縮量14%
▷ 超4400隻個股下跌，石油板塊逆市升2.3%
滬深股市集體高開低走，滬綜指全日跌0.59%報3634.35點，深成指收低2.05%、創業板指挫3.32%。量能明顯萎縮，滬深兩市全日成交額1.66萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日縮量2763億元或14%。兩市超4400隻個股下跌。
全球股市動盪，英偉達風波放大科技板塊下行風險；A股算力硬件概念集體下挫，CPO、PCB方向領跌，英偉達概念走頹，景旺電子(滬:603228)跌停，源杰科技(滬:688498)挫11.8%，天孚通信(深:300394)跌11%，新易盛(深:300502)跌8.8%。至於石油板塊則走強，全日升2.3%，中國石油(滬:601857)升約3%。布蘭特原油周四（12日）收高，此前沙特能源基礎設施遭襲擊事件升級，霍爾木茲海峽航運受阻，威脅全球原油供應。
回顧一周重點事件，英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳連環爆出婚外情醜聞，因美方指婚外情對象疑涉情報工作，FBI介入調查，美國眾議院亦要求其作出說明；最新消息則是英偉達董事會宣布黃仁勳辭職，引發科技界譁然。國產半導體板塊乘科技自主東風，一度逆市大漲；值得留意，中國外交部屢次應詢說明立場，有關中國間諜論純屬捕風捉影、污衊抹黑。
國內方面，官方正式發布國家主席習近平將出席下周在深圳舉行的APEC峰會，期間習近平還將同外國領導人舉行雙邊會晤，市場關注中美俄元首是否進行會談。另外，中國10月外貿數據仍強，按美元計價，10月出口同比增速輕微放緩至35.2%，進口同比增幅擴至41.6%五年半高位。分析人士指出，10月出口增速輕壓「減速帶」，不過年內出口表現仍強勢並對經濟正貢獻。滬綜指上周大漲1.4%，本周微跌0.41%。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4016.29
|-0.68
|上證指數
|3634.35
|-0.59
|7706.14
|深證成指
|10968.79
|-2.05
|8850.54
|創業板指
|2426.08
|-3.32
|科創50
|1279.66
|-2.30
|B股指數
|274.78
|-1.38
|1.05
|深證B指
|1122.38
|-0.35
|0.47
《經濟通通訊社13日專訊》
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