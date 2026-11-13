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AH股新聞

13/11/2026 15:17

《Ａ股行情》滬綜指收低0.59%本周跌0.4%，兩市成交縮量14%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收報3634.35點，本周累跌0.41%
▷ 兩市成交額1.66萬億元，較前日縮量14%
▷ 超4400隻個股下跌，石油板塊逆市升2.3%

　　滬深股市集體高開低走，滬綜指全日跌0.59%報3634.35點，深成指收低2.05%、創業板指挫3.32%。量能明顯萎縮，滬深兩市全日成交額1.66萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日縮量2763億元或14%。兩市超4400隻個股下跌。

　　全球股市動盪，英偉達風波放大科技板塊下行風險；A股算力硬件概念集體下挫，CPO、PCB方向領跌，英偉達概念走頹，景旺電子(滬:603228)跌停，源杰科技(滬:688498)挫11.8%，天孚通信(深:300394)跌11%，新易盛(深:300502)跌8.8%。至於石油板塊則走強，全日升2.3%，中國石油(滬:601857)升約3%。布蘭特原油周四（12日）收高，此前沙特能源基礎設施遭襲擊事件升級，霍爾木茲海峽航運受阻，威脅全球原油供應。

　　回顧一周重點事件，英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳連環爆出婚外情醜聞，因美方指婚外情對象疑涉情報工作，FBI介入調查，美國眾議院亦要求其作出說明；最新消息則是英偉達董事會宣布黃仁勳辭職，引發科技界譁然。國產半導體板塊乘科技自主東風，一度逆市大漲；值得留意，中國外交部屢次應詢說明立場，有關中國間諜論純屬捕風捉影、污衊抹黑。

　　國內方面，官方正式發布國家主席習近平將出席下周在深圳舉行的APEC峰會，期間習近平還將同外國領導人舉行雙邊會晤，市場關注中美俄元首是否進行會談。另外，中國10月外貿數據仍強，按美元計價，10月出口同比增速輕微放緩至35.2%，進口同比增幅擴至41.6%五年半高位。分析人士指出，10月出口增速輕壓「減速帶」，不過年內出口表現仍強勢並對經濟正貢獻。滬綜指上周大漲1.4%，本周微跌0.41%。

 

滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004016.29-0.68　
上證指數3634.35-0.597706.14
深證成指10968.79-2.058850.54
創業板指2426.08-3.32　
科創501279.66-2.30　
B股指數274.78-1.381.05
深證B指1122.38-0.350.47


《經濟通通訊社13日專訊》

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