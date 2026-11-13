《中國要聞》國務院安委會約談內蒙、山西等地11市政府，促吸取教訓防範遏制重特大事故發生

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應急管理部表示，根據《國務院安委會安全生產約談實施辦法（試行）》相關規定，國務院安委會辦公室近日對今年以來發生有關重大事故的地區：內蒙古自治區包頭市、河南省南陽市、湖北省襄陽市，以及6個月內發生3宗以上較大事故的山西省呂梁市、朔州市、忻州市，黑龍江省牡丹江市，山東省煙台市，河南省鄭州市，雲南省紅河州、曲靖市等7省（自治區）的11個市（州）政府主要負責人進行了約談。



約談指出，今年以來，全國安全生產形勢總體穩定，但一些地區較大以上事故反彈，形勢嚴峻。各地區要深入學習貫徹習近平總書記關於安全生產的重要指示批示精神，樹立和踐行正確政績觀，全力抓好安全生產各項責任措施落實，以實際行動和實際效果踐行「兩個維護」。



約談要求，有關地區要深刻反思，吸取事故教訓，舉一反三，強化底線思維，守牢安全底線，切實擔負起「促一方發展，保一方平安」的政治責任，嚴格按照「三管三必須」要求，進一步完善全鏈條監管責任體系，強化安全生產治本攻堅，堅決防範和遏制重特大事故發生。



*嚴格推進煙花爆竹「打非治違」，狠抓礦山安全「八條硬措施」硬落實*



各地區、各有關部門要深入抓好重點行業領域風險隱患排查整治，嚴格推進煙花爆竹「打非治違」，狠抓礦山安全「八條硬措施」硬落實，加快危險化學品重大危險源防控，強化工貿行業執法檢查和外包隊伍規範化管理；要切實加強公共安全管理，嚴密排查治理人員密集場所、大型混合體和各類生產經營單位火災風險，嚴格道路交通安全執法，強化落實文化旅遊安全防範措施，嚴防漏管失控；要敢於動真碰硬，提高監管執法的穿透力，對工作落實不到位、重大事故隱患久拖不決的揪住不放、推動徹底治理；要盯緊壓實企業主要負責人、實際控制人、最終受益人等安全責任，嚴厲打擊非法違法行為，強力推進行刑銜接、行紀銜接，加大典型案例警示曝光力度。



年底前後，務必時刻繃緊安全生產這根弦，全力以赴查風險、除隱患、防事故，切實維護人民群眾生命財產安全和社會穩定。



《經濟通通訊社13日專訊》