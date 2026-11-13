《中國要聞》國家糧儲局召開全國糧食產業高質量發展現場推進會，中糧、北大荒等負責人參加

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國家糧食和物資儲備局網站今日發文稱，國家糧儲局11日在山東省青島市召開全國糧食產業高質量發展現場推進會。國家糧儲局黨組成員、副局長錢毅出席會議並講話；山東省副省長陳平，青島市委常委、常務副市長韓耀東出席會議並致辭。國家發改委、財政部有關負責人，中糧集團、中國中化、中國供銷集團、中國融通集團、中國農發集團、北大荒集團有關負責人，各省（區、市）及新疆生產建設兵團糧食和物資儲備局（糧食局）以及部分糧食骨幹企業有關負責人，國家糧儲局相關司局單位、山東局負責人參加會議。



會議強調，「十五五」時期，要深刻把握糧食產業發展面臨的新形勢、新特徵，堅定不移走好糧食產業質量效益型發展之路。一要堅持高質量發展。在優化布局、集群發展、優質供給上下功夫，培育壯大龍頭企業和產業集群，大力發展全穀物產業，強化優質糧油產品供給。二要堅持全鏈條發力。圍繞補鏈、強鏈、延鏈，推動產購儲加銷一體謀劃、協同發力，實現各環節高效銜接、各要素優化配置。三要堅持因地制宜。深刻把握糧食產業競爭態勢，堅持從實際出發，做強縣域、品牌和特色，不斷提高產業效益和市場競爭力。四要堅持創新驅動。推動糧食產業數智化、綠色化、融合化發展，加快突破關鍵核心技術，以科技創新賦能產業高質量發展。同時，要用好項目建設這一重要抓手，以項目落地見效激活產業內生動力，為糧食產業發展提供有力支撐。



會議要求，各級糧食和物資儲備部門要凝聚各方合力，加強部門協作，靠前服務涉糧企業；壓緊壓實責任，健全完善工作機制；加強項目管理，嚴守廉潔底線；堅持精準施策，推動糧食產業發展質量效益全面提升。



《經濟通通訊社13日專訊》