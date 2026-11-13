《網上熱搜》德芙「小三朱古力」vs老黃出軌套餐：偷食不可取，美食不可辜負

「小三」、「出軌」、「婚外情」肯定是近期最熱話題。



先說正經的，之前在內地引起熱議的德芙(Dove)「小三朱古力廣告」裁罰在11月12日公開，涉案的快手「德芙官方旗艦店」營運公司因「宣揚錯誤婚戀觀，違背社會良好風尚」，被罰款80萬元人民幣。



再說「隔壁老黃」--英偉達CEO黃仁勳（啊現在是前CEO了）搞婚外情，愛妻形象盡毀。有疑似上海高級中菜館「浦江淮宴」員工趁機「抽水」，在社交媒體發布黃仁勳與「小三」黃樂在餐廳碰杯的合照，稱「歡迎大家一起來浦江淮宴拍照打卡同款照片」。



一個以「跟男朋友要了很久的德芙七彩禮盒也沒給我買，今天趁男朋友不在跟曖昧對象分享了抖音，駕車2小時送了過來，很甜」來營銷象徵「浪漫、甜蜜」的產品；一個利用「名人/富豪效應」和大眾對「世紀婚外情」的獵奇心態吸引注意。



*黃仁勳曾說吃過的餐廳都把他當成「代言人」*



兩者同樣與「偷食」有關，不過「主動作死」和「蹭熱度」還是有差別的。前者公然宣揚「收兵」、「劈腿」的結果「很甜」，換來網民唾棄和官方處罰；後者「小心地踩界」，燃起眾人「八卦之魂」，一夜成名，不少網民表示要同朋友去打卡、吃「老黃同款套餐」。還有網民發揮「創意」，利用AI製作一道「黃仁燻魚」，讓這道菜成為餐廳的「推薦菜」。



其實「老黃吃甚麼」一向備受關注，網上流傳著「黃仁勳台北美食地圖」、「黃仁勳同款北京平民美食攻略」等等。上個月，黃仁勳作客Lex Fridman的Podcast節目時談到今年5月訪問大陸的行程。他笑稱自己吃過的每一家餐廳都把他當成了「代言人」，「他們動作可真快，大概只用了半個小時，我就出現在了網上，成了每家餐館的宣傳招牌。」



這次在老黃「犯了每個男人都會犯的錯」後，餐廳才被拿出來「宣傳」，可能因為那張照片本來就沒有對外公開，只存在於黃樂的微信朋友圈；「雙黃」婚外情曝光後，牆倒眾人推，黃樂這個「朋友圈」瞬間開拓至全世界，「黃仁勳嚴選餐廳」也意外成為這宗婚外情其中一個焦點。



*浦江淮宴淮揚菜大師坐鎮，三六食府主廚來頭不小*



公開資料顯示，浦江淮宴是隸屬上海浦江薈餐飲集團的高級淮揚菜餐廳，由淮揚菜大師周曉燕先生坐鎮，2023年8月開幕。餐廳位於上海黃浦江畔的濱江大道，大眾點評上顯示的人均消費約288至500元人民幣。英偉達今年1月21日曾在這家餐廳舉辦公司年會，據報當日除了黃仁勳現身致辭，黃樂也是座上客。當時的菜單包括8道冷菜、1道湯羹、10道熱菜及1道點心拼盤，包括黃仁勳喜愛的川香辣子雞。有眼利的網民發現，照片中兩人坐的是「這家店的頂級景觀位」，在每年4月海軍節時是熱門的「艦景包廂」。



還有一家餐廳因「黃仁勳嚴選」而進入全球視線。海內外媒體報道「雙黃」時最常用的一張照片，是一身黑衣黑褲的黃仁勳與身穿粉紅連身裙的黃樂一同走出台北私房菜餐廳「三六食府」的畫面。據報兩人去年5月在台灣聚首，還一起到三六食府用餐。當時媒體拍攝到，席間兩人做出摟腰、耳語等親密動作，黃樂甚至親吻黃仁勳臉頰，而黃仁勳女兒黃敏珊當時也在現場。用餐結束後，黃仁勳與黃樂一同步出餐廳，然後一同登上一輛私家車離開。



台媒表示，黃仁勳近年訪台都有去三六食府用餐，可見這是他的「愛店」。餐廳主廚余陳本曾任職於多家知名酒店中菜廳，甚至曾進李登輝、陳水扁官邸掌廚，招牌菜包括「花膠火瞳砂鍋燉土雞」、「特製炒麵」等。



不少台灣網民在threads上表示，「本來就難訂了，老黃去過更難」、「三六食府準備生意興隆了」、「免費的國際級宣傳」。還有網民到Google上的三六食府評論區留言「朝聖」，稱「來朝聖黃爸事件最大贏家」、「小三六食府，偷吃最美味」，不過這些留言已被店家清理。



姑勿論老黃被踢爆婚外情這場大戲牽涉了多少政治算計、商業競爭，「偷食」絕不鼓勵，但「美食」不可辜負。



《經濟通通訊社記者林小莉13日報道》