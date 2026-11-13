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13/11/2026 17:48

《中國監管》財政部解讀離岸信託收益徵稅：香港強積金不屬於離岸信託

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 香港強積金不屬離岸信託，受強積金管理局監管
▷ 先舊後新配售符合條件不視為轉讓信託財產
▷ 政策發布前終止信託不追徵個人所得稅

　　財政部發布離岸信託個人所得稅政策口徑問答。其中，對於香港的強制性公積金是否屬於《關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告》（下稱《公告》）所稱離岸信託，財政部表示，香港強制性公積金受香港強制性公積金計劃管理局監管，面向不特定客戶提供標準化養老金融服務，「根據《公告》第一條規定，不屬於《公告》所稱離岸信託」。

　　另外，香港上市公司通過「先舊後新」配售開展融資，大股東先以一定價格賣出離岸信託持有的部分股票，後公司再向大股東以同樣價格發行等額新股，是否認定為轉讓離岸信託財產？財政部對此指出，通過「先舊後新」配售開展融資，大股東通過同一離岸信託賣出和買入股票，價格完全一致，且在配售協議簽署之日起14日內將新股發行給大股東同一離岸信託的，其賣出股票數量不超過買入股票數量的部分，可不視為轉讓信託財產，不調整股票財產原值。

　　對於在政策發布前，居民個人離岸信託已終止、裝入財產的居民個人已死亡的，是否追徵離岸信託個人所得稅？財政部稱，根據第十七條的規定，對《公告》發布前，居民個人離岸信託已終止、裝入財產的居民個人已死亡的，不按照《公告》第五條和第七條的規定追徵個人所得稅；對財產裝入離岸信託以及離岸信託存續期間產生的應納稅款，按照《公告》第十七條的規定予以追徵，其中，裝入財產的居民個人已死亡且該離岸信託由其他居民個人承繼的，應當由承繼人按照《公告》第十七條的規定申報納稅。

　　此外，對於居民個人在裝入環節未繳納個人所得稅的，財產原值如何調整，財政部表示，根據《公告》第三條以及第十七條規定，由於財產裝入離岸信託時市場價值低於財產原值或者裝入環節稅款超過追徵期，居民個人未繳納個人所得稅的，財產原值不調整為裝入時的市場價值，仍按個人取得財產時的價格確認財產原值。


《經濟通通訊社13日專訊》

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