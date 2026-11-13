【ＦＯＣＵＳ】三十功名塵與土，「後教主時代」可撈底？

【FOCUS】三十功名塵與土。從少年洗碗工到全球「AI教主」，黃仁勳用了30餘年時間；惟從親認出軌到交出帥印，僅用了短短一周。伴隨此「國安+桃色+AI」劇本，英偉達股價自歷史高位急挫逾三成，前瞻PE跌至2012年以來最低，「抄底」之聲甚囂塵上，這一次會否不一樣？



*「飽和式」爆料耐人尋味*



自英偉達股價10月初創下243美元歷史新高至今，若以3月Proxy Statement披露的黃仁勳實益持有8.7億股推算，帳面身家至少蒸發近700億美元，或可稱為「史上最昂貴」出軌。一眾重倉基金難免損手損腳，第三季大舉加倉英偉達的量化巨頭Jane Street亦恐「躺槍」。



回看整場風波，最耐人尋味的莫過於「節奏」二字。《紐約時報》早在去年10月16日「神秘CEO和數十億美元銷售：被禁英偉達晶片流入中國？」一文即已提及「黃仁勳身旁的女性黃樂 」，直至上月29日「英偉達掌門人被視為中國間諜陰謀的目標」，潛伏逾年的暗湧一夜之間，升級至各路美媒的「飽和式」爆料，就連大洋彼岸的《經濟學人》亦高呼「Jensen Huang must go」。



*三重閉環法案恐加速推進*



對比特朗普早前力挺老黃的「保帥」立場，若說風波背後不涉「黨爭」及對華鷹派的推波助瀾，未免Too Simple Sometimes Naive。隨著老黃的最強游說力瞬間清零，國會山早前積壓的「算力租賃封鎖+政治審批鎖死+實體走私堵截」三重閉環法案－－《遠程訪問安全法（RASA） 》、《AI 監督法案（AI Overwatch Act）》、《晶片安全法案（Chip Security Act）》恐加速推進。



風起於青萍之末，部分中國AI企業據報正尋求提前鎖定海外數據中心（例如馬來西亞柔佛）的高端算力，並加緊囤積受限的英偉達晶片。市場情報公司22V Research較早時預測，到2027年底，以遠程方式提供的算力或將佔中國AI算力的三分一。何解？簡言之即是單卡代差及良率瓶頸 ，盡管華為AI晶片昇騰上半年出貨量躍升至57.2萬塊，但折算全球總算力產出佔比，仍僅為英偉達的4%。



*王者歸來？還是估值重估*



最新臨危受命出任臨時CEO的財務總監克雷斯（Colette Kress），一無「教主」的技術專長（老黃擁有俄勒岡州立大學電機工程學士與史丹佛大學電機工程碩士學位），難以掌舵下一代晶片架構、產品路線；二無「教主」的個人魅力，無論是其標誌性皮衣，還是極具感染力的GTC演說，單看以英偉達為核心的高達5000億美元規模的AI融資平台，即是無可替代的估值溢價。



盡管「中國女間諜」之說經不起推敲；盡管英偉達的競爭優勢和客戶不會一夜消失；盡管英偉達股價自2018年起幾乎每年都錄平均三四成的重大回撤－－然而，當面對靈魂人物和合規緊箍咒的雙重衝擊，逢低必買是否依然成立？投資者或要做好兩手準備：一邊祈盼老黃複製喬布斯、奧特曼式的「王者歸來」，一邊迎接「後教主時代」的估值重估。