《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(12日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|3680.71
|源杰科技
|(688498)
|1779.63
|生益科技
|(600183)
|1758.22
|兆易創新
|(603986)
|1612.72
|貴州茅台
|(600519)
|1486.30
|藥明康德
|(603259)
|1107.32
|瀾起科技
|(688008)
|1004.13
|中天科技
|(600522)
|989.30
|海光信息
|(688041)
|909.16
|亨通光電
|(600487)
|904.50
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|6602.77
|新易盛
|(300502)
|4679.29
|東山精密
|(002384)
|2464.70
|寧德時代
|(300750)
|2156.74
|北方華創
|(002371)
|1850.00
|天孚通信
|(300394)
|1397.16
|滬電股份
|(002463)
|1254.83
|通富微電
|(002156)
|1166.59
|勝宏科技
|(300476)
|1164.69
|長川科技
|(300604)
|1050.46
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社13日專訊》
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