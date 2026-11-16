光通訊三巨頭「易中天」大跌，中際旭創(深:300308)挫8.6%並創近一年低，新易盛(深:300502)及天孚通信(深:300394)均跌約8%，拖累創業板一度跌逾3%。投資者繼續關注英偉達CEO黃仁勳辭職對AI算力鏈的影響。
16/11/2026 11:10
光通訊三巨頭「易中天」大跌，中際旭創(深:300308)挫8.6%並創近一年低，新易盛(深:300502)及天孚通信(深:300394)均跌約8%，拖累創業板一度跌逾3%。投資者繼續關注英偉達CEO黃仁勳辭職對AI算力鏈的影響。
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